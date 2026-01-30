Вашингтон начал заигрывать с канадскими сепаратистами

Отношения между США и Канадой продолжают стремительно ухудшаться. Как сообщает Financial Times, представители Белого дома провели серию конфиденциальных переговоров с лидерами Alberta Prosperity Project (APP) - движения, ратующего за выход провинции Альберта из состава Канады.

По информации источников издания, начиная с апреля 2025 года делегаты от APP трижды посещали Вашингтон для консультаций с сотрудниками Госдепартамента. Очередной раунд переговоров намечен на февраль текущего года. Ожидается, что сепаратисты выступят с амбициозным запросом: они намерены просить у США заем в размере 500 миллиардов долларов. Эти колоссальные средства планируется направить на обеспечение экономической стабильности региона в случае проведения референдума об отделении.

Юрисконсульт движения Джефф Рат, лично участвовавший в дискуссиях, заявляет, что американская сторона проявляет живой интерес к перспективе появления "свободной Альберты". По его словам, диалог с командой Дональда Трампа выстраивается гораздо эффективнее, чем с официальной Оттавой во главе с премьер-министром Марком Карни.

Впрочем, официальный Вашингтон старается сохранять дипломатическую дистанцию. В Госдепартаменте подтвердили факт контактов, назвав их "рутинным общением с гражданским обществом", и подчеркнули, что никаких гарантий сепаратистам не давали. В Белом доме также отрицают оказание какой-либо материальной поддержки. Более того, окружение министра финансов Скотта Бессента утверждает, что ведомство даже не рассматривает вопрос о предоставлении кредита в полтриллиона долларов.

Эксперты отмечают, что интерес Вашингтона к Альберте носит прагматичный характер: эта провинция является ключевым поставщиком нефти на рынок США. Ситуация осложняется личным конфликтом лидеров двух стран. После резкой критики Трампа со стороны Марка Карни на форуме в Давосе и поддержки Канадой позиции Гренландии, американский президент демонстративно исключил северного соседа из своего Совета мира. На этом фоне контакты с альбертскими сепаратистами выглядят как дополнительный рычаг давления на Оттаву.