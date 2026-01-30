Погода
$ 87.37 - 87.80
€ 104.10 - 105.10

Вашингтон начал заигрывать с канадскими сепаратистами

292  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отношения между США и Канадой продолжают стремительно ухудшаться. Как сообщает Financial Times, представители Белого дома провели серию конфиденциальных переговоров с лидерами Alberta Prosperity Project (APP) - движения, ратующего за выход провинции Альберта из состава Канады.

По информации источников издания, начиная с апреля 2025 года делегаты от APP трижды посещали Вашингтон для консультаций с сотрудниками Госдепартамента. Очередной раунд переговоров намечен на февраль текущего года. Ожидается, что сепаратисты выступят с амбициозным запросом: они намерены просить у США заем в размере 500 миллиардов долларов. Эти колоссальные средства планируется направить на обеспечение экономической стабильности региона в случае проведения референдума об отделении.

Юрисконсульт движения Джефф Рат, лично участвовавший в дискуссиях, заявляет, что американская сторона проявляет живой интерес к перспективе появления "свободной Альберты". По его словам, диалог с командой Дональда Трампа выстраивается гораздо эффективнее, чем с официальной Оттавой во главе с премьер-министром Марком Карни.

Впрочем, официальный Вашингтон старается сохранять дипломатическую дистанцию. В Госдепартаменте подтвердили факт контактов, назвав их "рутинным общением с гражданским обществом", и подчеркнули, что никаких гарантий сепаратистам не давали. В Белом доме также отрицают оказание какой-либо материальной поддержки. Более того, окружение министра финансов Скотта Бессента утверждает, что ведомство даже не рассматривает вопрос о предоставлении кредита в полтриллиона долларов.

Эксперты отмечают, что интерес Вашингтона к Альберте носит прагматичный характер: эта провинция является ключевым поставщиком нефти на рынок США. Ситуация осложняется личным конфликтом лидеров двух стран. После резкой критики Трампа со стороны Марка Карни на форуме в Давосе и поддержки Канадой позиции Гренландии, американский президент демонстративно исключил северного соседа из своего Совета мира. На этом фоне контакты с альбертскими сепаратистами выглядят как дополнительный рычаг давления на Оттаву.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454853
Теги:
Канада, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  