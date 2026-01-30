Погода
В Кыргызстане появится современная лаборатория ветеринарного контроля

Карыпбай кызы Толгонай
В Кыргызстане полным ходом идет возведение нового здания Центра ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок. На данный момент строители полностью завершили устройство фундамента будущего объекта. Современный комплекс, проект которого реализуется под эгидой Службы ветеринарии и развития животноводства, призван вывести систему контроля качества в аграрном секторе на принципиально новый уровень.

Согласно проектной документации, лаборатория будет представлять собой трехэтажное здание, оснащенное по последнему слову техники. Все оборудование закупается с учетом международных стандартов, что позволит проводить высокоточные исследования безопасности и эффективности препаратов и кормов, используемых в сельском хозяйстве. На реализацию этого масштабного проекта из республиканского бюджета выделено 153 миллиона сомов.

Строительство ведется в строгом соответствии с графиком. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию до конца 2026 года. Запуск новой площадки позволит не только ужесточить ветеринарный надзор и повысить качество применяемых в животноводстве препаратов, но и создаст прочный фундамент для укрепления научно-технического потенциала всей отрасли.


