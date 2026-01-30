Погода
$ 87.37 - 87.80
€ 104.10 - 105.10

Кыргызстанским производителям открыли "зеленый коридор" в Китай

243  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В здании Торгово-промышленной палаты КР состоялась презентация, которая может кардинально изменить экспортный ландшафт республики. Национальная ассоциация кооперативов Казахстана (NACOFEC) впервые представила в Бишкеке программу акселерации, открывающую местному бизнесу прямой доступ к крупнейшей торговой сети Поднебесной - China Co-op.

В мероприятии приняли участие руководство ТПП КР, представители Центра "Кыргыз Экспорт" при Министерстве экономики, а также лидеры агробизнеса. Главная новость дня: кыргызстанские производители органической продукции теперь могут претендовать на места в сети, объединяющей 341 000 торговых точек по всему Китаю. Это стало возможным благодаря стратегическому партнерству NACOFEC с Всекитайской федерацией снабженческих и сбытовых кооперативов (ACFSMC).

Вице-президент ТПП КР Авазбек Керимбаев подчеркнул, что мир борется за китайский рынок, и у Кыргызстана есть уникальный шанс занять там свою нишу. Казахстанские партнеры готовы не только делиться логистическими цепочками, но и содействовать в создании современных лабораторий на территории нашей республики. По его словам, налаживание системных поставок в КНР станет мощным драйвером роста всей национальной экономики.

Президент NACOFEC Казыбек Шайх отметил, что ключ к успеху на таком гигантском рынке - в объединении малых и средних производителей. "Мы привезли в Кыргызстан отработанную технологию экспорта. Наша задача - обеспечить кыргызской экологически чистой продукции путь от сертификации до прилавка. Это решительный шаг к созданию единого органического бренда Центральной Азии", - заявил он.

Предложенный предпринимателям алгоритм включает в себя не только прямой выход на торговые полки, но и полную поддержку: от адаптации упаковки под стандарты КНР до заключения офтейк-контрактов, гарантирующих сбыт. Кроме того, проект предполагает трансфер технологий для глубокой переработки сырья непосредственно в Кыргызстане.

Логическим завершением встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве между NACOFEC и Торгово-промышленной палатой КР. Этот документ закладывает фундамент для развития производственной и сбытовой инфраструктуры, которая позволит отечественному бизнесу выходить на международные рынки по кратчайшему пути, избегая типичных ошибок новичков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454867
Теги:
Казахстан, Китай, Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  