Кыргызстанским производителям открыли "зеленый коридор" в Китай

В здании Торгово-промышленной палаты КР состоялась презентация, которая может кардинально изменить экспортный ландшафт республики. Национальная ассоциация кооперативов Казахстана (NACOFEC) впервые представила в Бишкеке программу акселерации, открывающую местному бизнесу прямой доступ к крупнейшей торговой сети Поднебесной - China Co-op.

В мероприятии приняли участие руководство ТПП КР, представители Центра "Кыргыз Экспорт" при Министерстве экономики, а также лидеры агробизнеса. Главная новость дня: кыргызстанские производители органической продукции теперь могут претендовать на места в сети, объединяющей 341 000 торговых точек по всему Китаю. Это стало возможным благодаря стратегическому партнерству NACOFEC с Всекитайской федерацией снабженческих и сбытовых кооперативов (ACFSMC).

Вице-президент ТПП КР Авазбек Керимбаев подчеркнул, что мир борется за китайский рынок, и у Кыргызстана есть уникальный шанс занять там свою нишу. Казахстанские партнеры готовы не только делиться логистическими цепочками, но и содействовать в создании современных лабораторий на территории нашей республики. По его словам, налаживание системных поставок в КНР станет мощным драйвером роста всей национальной экономики.

Президент NACOFEC Казыбек Шайх отметил, что ключ к успеху на таком гигантском рынке - в объединении малых и средних производителей. "Мы привезли в Кыргызстан отработанную технологию экспорта. Наша задача - обеспечить кыргызской экологически чистой продукции путь от сертификации до прилавка. Это решительный шаг к созданию единого органического бренда Центральной Азии", - заявил он.

Предложенный предпринимателям алгоритм включает в себя не только прямой выход на торговые полки, но и полную поддержку: от адаптации упаковки под стандарты КНР до заключения офтейк-контрактов, гарантирующих сбыт. Кроме того, проект предполагает трансфер технологий для глубокой переработки сырья непосредственно в Кыргызстане.

Логическим завершением встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве между NACOFEC и Торгово-промышленной палатой КР. Этот документ закладывает фундамент для развития производственной и сбытовой инфраструктуры, которая позволит отечественному бизнесу выходить на международные рынки по кратчайшему пути, избегая типичных ошибок новичков.