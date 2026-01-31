Погода
В Нарыне открыт муниципальный мясной магазин

231  0
- Светлана Лаптева
На центральном рынке города Нарын открылся районный муниципальный мясной магазин. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, запуск торговой точки состоялся 29 января с целью обеспечения населения качественной продукцией по доступным ценам, которые ниже среднерыночных показателей.

Основной механизм работы магазина заключается в исключении цепочки посредников: продукция местных фермеров поступает на прилавки напрямую от производителей. Это позволило не только снизить стоимость мяса для конечного потребителя, но и создать выгодные условия для самих аграриев, обеспечив им прямой доступ к рынку сбыта. Данная мера направлена на поддержку социально уязвимых слоев населения и предотвращение необоснованного роста цен на мясную продукцию в регионе.

В министерстве подчеркивают, что вся предлагаемая продукция проходит необходимый контроль и является безопасной для граждан. Опыт Нарына планируется масштабировать на всю республику - в ближайшее время аналогичные муниципальные торговые точки появятся и в других регионах страны. Инициатива является частью долгосрочной стратегии по обеспечению продовольственной безопасности Кыргызстана, поддержке отечественных производителей и укреплению устойчивости внутреннего рынка.


URL: https://www.vb.kg/454880
Теги:
Нарын, мясо, Кыргызстан
