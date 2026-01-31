Кыргызстан получил разрешение на экспорт меда в Евросоюз

Европейская комиссия официально разрешила ввоз кыргызского меда на территорию стран Евросоюза. Продукция была включена в специальный перечень технического регламента ЕС, что подтверждает полное соответствие национальной системы контроля и сертификации Кыргызстана жестким европейским стандартам.

Это решение стало результатом длительной работы Минсельхоза КР по внедрению международных норм. Ранее экспорт продукции в Европу был невозможен из-за строгих требований сертификации, которые не позволяли отечественным производителям выйти на этот премиальный рынок.

Включение в реестр позволит значительно расширить географию сбыта и повысить конкурентоспособность кыргызского меда на мировой арене. В Министерстве сельского хозяйства отметили, что намерены продолжить работу по продвижению и других видов отечественной продукции на рынки Европейского Союза.