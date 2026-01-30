Новые соглашения ГЧП увеличили приток инвестиций в экономику КР

Проектный портфель Центр ГЧП в 2025 году превысил 90 инициатив с общим объемом заявленных частных инвестиций более 434 млрд сомов. Из них 65 проектов находятся на стадии реализации. За год подписано 14 новых соглашений, что позволило привлечь в экономику Кыргызская Республика свыше 3,9 млрд долларов частных инвестиций. Об этом сообщает Нацагентство по инвестициям при президенте.

По его данным, ключевыми инвестиционными проектами года названы строительство и эксплуатация альтернативного платного тоннеля Келечек через перевал Тоо-Ашуу на автодороге Бишкек–Ош, реализация Трансевразийского маршрута, восточная объездная дорога столицы и торгово-логистический центр в Кара-Суу. В Центре ГЧП отмечают, что эти проекты формируют основу для роста транзитного и логистического потенциала страны.

В 2025 году введен в эксплуатацию ряд социальных объектов. Среди них спортивно-оздоровительный комплекс Булак в Ош, инновационный центр U Nexus Hub при Международный университет Кыргызской Республики, а также центр МРТ на базе межобластной клинической больницы.

23–24 октября в Бишкек прошла IV Международная конференция ГЧП под девизом Государство и бизнес: синергия для сильного партнерства. В ней приняли участие первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев, глава Нацагентства по инвестициям Равшанбек Сабиров, директор представительства Евразийский банк развития в КР Нурлан Акматов, а также представители международных и деловых кругов. Участники обсудили развитие механизмов партнерства и привлечение инвестиций.

Центр ГЧП совместно с ЕАБР и Кыргызско-Российский Славянский университет в 2025 году реализовал образовательные программы по подготовке специалистов. Запущены тренинги для госслужащих и внедрена учебная дисциплина по международным стандартам ГЧП. Также создана Академия ГЧП с профильной мультимедийной аудиторией.

Дополнительный импульс сфере придали поправки в закон о ГЧП. Введен упрощенный порядок запуска малых проектов и предусмотрена возможность предоставления муниципальной земли и имущества без торгов по льготной арендной ставке. По оценке Центра ГЧП, это повысило прозрачность процедур и инвестиционную привлекательность сектора.