Китайский опыт госуправления представили на встрече в Бишкеке

В Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына состоялись брифинг по итогам четвертого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая XX созыва и конференция по обмену опытом в сфере государственного управления между Китаем и Кыргызстаном.

Мероприятия были посвящены разъяснению ключевых положений решений четвертого пленума ЦК КПК XX созыва, а также обсуждению опыта Китая в области государственного управления и социально-экономического развития. Конференция стала площадкой для диалога между представителями государственных органов, научного и экспертного сообщества двух стран.

С приветственными словами выступили государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев и заместитель торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Ханджеза Карим.

С основными докладами выступили президент Китайской академии общественных наук Гао Сян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Лю Цзянпин, а также министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Гульзат Исаматова.

В своих выступлениях спикеры подчеркнули значение стратегического планирования, модернизации системы государственного управления и углубления кыргызско-китайского сотрудничества на основе взаимного доверия и добрососедства.

В рамках конференции в здании КНУ имени Жусупа Баласагына состоялась церемония открытия Книжного дома произведений генерального секретаря КНР Си Цзиньпина. Открытие книжного пространства стало символом укрепления гуманитарных связей, академического обмена и взаимного изучения опыта государственного управления и философии развития Китая.

Книжный дом призван служить платформой для научных исследований, образовательных инициатив и углубления взаимопонимания между молодежью и экспертным сообществом двух стран.

Конференция подтвердила высокий уровень стратегического партнерства между Китаем и Кыргызстаном. Обмен опытом в сфере государственного управления рассматривается как важный инструмент содействия устойчивому развитию, модернизации и повышению эффективности государственных институтов. Мероприятие также внесло вклад в укрепление добрососедских отношений и развитие гуманитарного сотрудничества между двумя странами.


