Фестиваль технологий в Турции соберёт молодых инженеров

Открыт приём заявок на технологические конкурсы 2026 года в рамках TEKNOFEST международного фестиваля авиации, космоса и технологий. В 2026 году он впервые пройдёт в Шанлыурфа. Заявки принимаются до 20 февраля.

Как сообщили организаторы, общий призовой фонд конкурсов составит 75 млн турецких лир, ещё более 100 млн лир будет направлено на материальную поддержку проектов. В 2026 году предусмотрено 52 конкурса и 127 подкатегорий.

Фестиваль пройдёт с 30 сентября по 4 октября на территории Аэропорт GAP. Ожидается участие миллионов посетителей. Организаторы позиционируют площадку как место, где наука и технологии становятся доступными широкой аудитории.

В программе заявлены конкурсы ракет, беспилотных летательных аппаратов, сельскохозяйственных технологий, систем ПВО Стальной купол, искусственного интеллекта в здравоохранении и защищённой спутниковой связи. Впервые откроются направления по радиоэлектронной борьбе, автономным системам, горным технологиям, FPV-дронам и решениям в категории Технологии во благо человечества.

По данным оргкомитета, с 2018 года на конкурсы фестиваля подано более 4 млн заявок. Участвовать могут школьники, студенты и аспиранты.

Фестиваль проводится под руководством Фонд T3 и Министерство промышленности и технологий Турции при поддержке технологических компаний, госструктур и университетов. Организаторы приглашают молодых разработчиков представить свои проекты и побороться за призы.