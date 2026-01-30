Чемпионат Кыргызстана по дзюдо прошёл в Оше

В Оше состоялся чемпионат Кыргызстана по дзюдо среди мужчин и женщин.

В соревнованиях участвовали спортсмены в разных весовых категориях: мужчины - до 60, 66, 73, 81, 90, 100 кг и свыше 100 кг, женщины - до 48, 52, 57, 63, 70, 78 кг и свыше 78 кг.

Основные результаты среди мужчин:

До 60 кг: 1 место - Түгөл Канатбек уулу, 2 место - Мухамадали Иброхимжон, 3 места - Абдуррахман Абдыров и Нургазы Кубанычбек.

До 66 кг: 1 место - Адис Орозмаматов, 2 место - Эрбол Абасбеков, 3 места - Казыбек Чыныбеков и Байбол Саламат уулу.

До 73 кг: 1 место - Нурмухаммед Бакирдинов, 2 место - Ислам Баялинов, 3 места - Шахрудин Абдыкадыров и Ырыскелди Жумабеков.

До 81 кг: 1 место - Тегин Алмазжан уулу, 2 место - Чыңгызхан Сагыналиев, 3 места - Актилек Култаев и Ратбек Жуманазаров.

До 90 кг: 1 место - Эржан Канатбеков, 2 место - Данияр Мелисов, 3 места - Азамат Бектурсунов и Адилет Канатбеков.

До 100 кг: 1 место - Даут Полтушев, 2 место - Михеили Бекаури, 3 места - Фадиль Исмагомбетов и Артур Сансызбеков.

Свыше 100 кг: 1 место - Илья Сухинин, 2 место - Шакир Шакиров, 3 места - Айдар Нуралы уулу и Нуртилек Рысбеков.

Чемпионат продемонстрировал высокий уровень подготовки спортсменов и напряжённые поединки, подчеркнув спортивный дух участников.