В Кыргызстане стартует новый футбольный сезон Высшей лиги

Футбольная Высшая лига Кыргызстана сезона 2026 года стартует 1 марта. В этом году география чемпионата расширена - за звание чемпиона будут бороться 16 команд из разных регионов страны. Ожидаются напряжённые матчи и зрелищные игры.

Участники сезона и их города:

Абдыш-Ата - Кант Азия - Талас Азия Гоал - Бишкек Алай - Ош Алга - Бишкек Барс - Каракол Бишкек Сити - Бишкек Дордой - Бишкек Ильбирс - Бишкек Кыргызалтын - Кара-Балта Мурас Юнайтед - Манас Нефтчик - Кочкор-Ата Узгөн - Узген ОшСУ - Ош Талант - Беш-Кунгой, Чуйская область Токтогул - Токтогул.

Главная цель сезона - развитие футбола в Кыргызстане, повышение уровня команд из регионов и подготовка спортсменов к международным турнирам. Каждая команда будет бороться за чемпионский титул, а зрители смогут насладиться увлекательными матчами, новыми талантами и неожиданными результатами.