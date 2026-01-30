Погода
В Кыргызстане стартует новый футбольный сезон Высшей лиги

Футбольная Высшая лига Кыргызстана сезона 2026 года стартует 1 марта. В этом году география чемпионата расширена - за звание чемпиона будут бороться 16 команд из разных регионов страны. Ожидаются напряжённые матчи и зрелищные игры.

Участники сезона и их города:

  1. Абдыш-Ата - Кант
  2. Азия - Талас
  3. Азия Гоал - Бишкек
  4. Алай - Ош
  5. Алга - Бишкек
  6. Барс - Каракол
  7. Бишкек Сити - Бишкек
  8. Дордой - Бишкек
  9. Ильбирс - Бишкек
  10. Кыргызалтын - Кара-Балта
  11. Мурас Юнайтед - Манас
  12. Нефтчик - Кочкор-Ата
  13. Узгөн - Узген
  14. ОшСУ - Ош
  15. Талант - Беш-Кунгой, Чуйская область
  16. Токтогул - Токтогул.

Главная цель сезона - развитие футбола в Кыргызстане, повышение уровня команд из регионов и подготовка спортсменов к международным турнирам. Каждая команда будет бороться за чемпионский титул, а зрители смогут насладиться увлекательными матчами, новыми талантами и неожиданными результатами.


