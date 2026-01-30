Компания "Альянс Алтын" стала второй в ТОП-500 крупнейших компаний КР

Компания "Альянс Алтын" вошла в число лидеров корпоративного сектора Кыргызской Республики, заняв второе место в рейтинге "ТОП-500 компаний: финансовая устойчивость и структурные сдвиги в экономике по итогам I полугодия 2025 года".

Перечень опубликован 13 января 2026 года в журнале "Рейтинги 500 компаний", изданном Национальным статистическим комитетом совместно с информационным агентством "Акипресс" (издание "Тазабек"). В основу исследования легли официальные данные Нацстаткома и Государственной налоговой службы КР.

Рейтинг сформирован на базе официальной отчетности более 22 тысяч предприятий реального сектора экономики. В исследование не включались коммерческие банки, страховые, инвестиционные и иные финансово-кредитные организации, благодаря чему рейтинг сфокусирован исключительно на реальном секторе экономики.

Компании ранжировались по пяти ключевым экономическим показателям: численность занятых, выручка, валовой доход, операционная прибыль, сальдированный финансовый результат. Такой подход позволяет учитывать не только масштабы бизнеса, но и качество финансовых результатов и эффективность деятельности.

По итогам января–июня 2025 года предприятия реального сектора получили 736,5 млрд сомов выручки, а совокупный сальдированный финансовый результат составил 135,6 млрд сомов прибыли, что свидетельствует о сохранении устойчивости корпоративного сектора. Существенный вклад в формирование прибыли внесли предприятия металлургии и добычи полезных ископаемых, к числу которых относится и "Альянс Алтын".

Высокая позиция "Альянс Алтын" в рейтинге отражает устойчивые финансовые и производственные показатели компании, ее значимый вклад в бюджет и развитие регионов. За январь–декабрь 2025 года налоговые поступления от деятельности предприятия составили 15,66 млрд сомов, что подтверждает эффективность и масштаб проекта. Существенная часть экономического эффекта приходится на Таласскую область за счет обязательных инфраструктурных отчислений, социальных инициатив и создания рабочих мест: в компании работают 876 человек, около 70% из которых - жители региона.

Рейтинг "500 компаний" служит важным аналитическим инструментом для бизнеса, инвесторов и государства, позволяя оценивать позиции лидеров рынка, выявлять структурные изменения в экономике и определять ключевые точки роста. Вхождение "Альянс Алтын" в число лидеров рейтинга подчеркивает стратегическую роль компании в реальном секторе и ее устойчивое развитие в условиях меняющейся экономической среды.