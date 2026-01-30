Исхак Масалиев: Союз Жапарова и Ташиева останется прочным

Пять лет у власти находится Садыр Жапаров. За это время изменилась не только повестка, но и сама конфигурация власти, где большую роль играют личные договоренности и союзники. По мере приближения выборов в обществе все чаще обсуждают не только итоги работы власти, но и то, как будут складываться отношения между ключевыми фигурами.

На этом фоне бывший депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев в интервью BBC рассуждает о внутренней политической динамике. Он говорит о прочности союза между Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым, возможных разногласиях и о том, как эти отношения могут повлиять на предстоящий политический цикл. По его мнению, именно фактор личного доверия и общего политического пути сегодня во многом определяет устойчивость текущей конструкции власти.

"Их нельзя сравнивать с тандемом Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова. Те сблизились во власти и на публичных мероприятиях, а эти объединились в период заключения и трудностей, вместе пережили ряд крупных событий. Я считаю, что они не разойдутся и сохранят дружеские отношения. Возможно, один может отойти от активной политики, а другой останется, однако выступать друг против друга они не будут.

Вечной политики не существует, рано или поздно возникают разногласия. Но в основе их отношения останутся дружескими. По моей информации, и сейчас между ними бывают отдельные споры и расхождения во мнениях. Это естественно, ведь они не родственники. Подобное случалось и раньше.

Когда я был депутатом, мне доводилось работать с ними обоими, поэтому я знаю ситуацию изнутри. Сейчас каждый занял свое место, и они относятся друг к другу с взаимным уважением. До открытого противостояния или конфликта дело не дойдет.

Приближение президентских выборов вызывает в обществе большой интерес. Многие пытаются заранее спрогнозировать, кто станет следующим президентом, и задаются вопросом, как Жапаров и Ташиев будут сохранять свои позиции на политической арене.

На мой взгляд, к предстоящим выборам Ташиев уже готов. Не исключаю, что он целенаправленно движется в этом направлении. В политике такое бывает. Он не раз заявлял, что не стремится к президентскому посту. Однако нередко именно то, от чего человек публично отказывается, со временем становится для него актуальным", - заявил Масалиев.