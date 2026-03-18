Кубанычбек Иманалиев назначен первым заместителем мэра Бишкека (резюме)

Первый заместитель мэра Бишкека Мирланбек Байгончоков освобождён от должности в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На его место из муниципального резерва кадров назначен Кубанычбек Бактыбекович Иманалиев.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Резюме

Дата рождения: 18-01-1988

Образование: Бишкекская Финансово - Экономическая Академия

Опыт работы:

Апрель 2011 г. – Октябрь 2011 г. - Младший консультант аналитик Консалтинговой компании "ІРЕ

Октябрь 2011 г. – Май 2012 г. - Консультант Аналитик Консалтинговой компании "IPF"

Май 2012 г. – Май 2013 г. - Ведущий специалист Первомайского районного управления казначейства МФ КР

Май 2013 г. – Март 2015 г. - Главный специалист Первомайского районного управления казначейства МФ КР

Март 2015 г. – Август 2017 г. - Ведущий специалист Управления методологии внутреннего аудита и бухгалтерского учета МФ КР

Август 2017 г. - Январь 2019 г. - Прикомандированный сотрудник в Отдел финансов и кредитной политики Аппарата Правительства КР

Январь 2019 г. – Март 2021 г. - Эксперт отдела финансов и кредитной политики Аппарата Правительства КР

Март 2021 г. – Май 2021 г. - Эксперт отдела экономики и финансов Кабинета Министров КР

Май 2021 г. – Октябрь 2021 г. - Эксперт отдела экономики и финансов Администрации Президента КР

Октябрь 2021 г. – по февраль 2023 г. - Эксперт отдела экспертизы решений Президента и Кабинета Министров КР Администрации Президента КР

Февраль 2023 г. – Февраль 2026 г. - Первый заместитель мэра города Манас

Март 2026 г. - Первый заместитель мэра города Бишкек


