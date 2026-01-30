Садыр Жапаров: И свобода слова, и демократия у нас есть

В интервью информационному агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров ответил на критику по поводу соблюдения свободы слова и прав человека в Кыргызстане. Глава государства подчеркнул, что граждане обладают правом свободно выражать свои взгляды, а свобода слова сохраняется на прежнем уровне.

– Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! 28 января исполнилось ровно пять лет со дня Вашего официального вступления в должность президента. Как за этот период изменился Кыргызстан? В течение этого времени проделанная Вами и Вашей командой работа широко обсуждалась в средствах массовой информации, в том числе в соседних Казахстане и Узбекистане.

При этом отмечалось, что в стране были решены проблемные вопросы, остававшиеся нерешенными на протяжении десятилетий, дан старт масштабным международным проектам, а отношения со странами-партнерами вышли на новый уровень.

Вместе с тем некоторые средства массовой информации, наряду с признанием вышеуказанных достижений, указали и на определенные недостатки. В частности, высказывается мнение о том, что в Кыргызстане ухудшилась ситуация со свободой слова и правами человека. Каков Ваш комментарий в отношении утверждений о якобы откате страны от демократических принципов?

– Здравствуйте. И свобода слова, и демократия у нас есть. Если сравнивать с прошлым, то свободы слова сейчас не меньше, а, возможно, даже больше. Будь то на страницах в социальных сетях или в средствах массовой информации - наши граждане свободно высказывают все, что считают нужным. Будь то социальные вопросы, политические темы, решения на уровне правительства или личные проблемы - люди пишут об этом, снимают видео и открыто высказываются. Никто их за это не одергивает и не ограничивает. По любым вопросам они свободно выражают свое мнение. Все это видят, читают, делятся, а при необходимости и освещают.

Конечно, сейчас кто-то может сказать: "Разве отдельных людей не задерживают правоохранительные органы, разве не нарушаются права человека?". Но нельзя забывать, что свобода слова и демократия – это, прежде всего, ответственность.

Правоохранительные органы не задерживают людей за то, что они высказываются или критикуют. Задерживаются те, кто, прикрываясь свободой слова, тайно ведет деятельность с целью дестабилизации ситуации в стране. Либо те, кто открыто призывает к нарушению конституционного строя. Или нужно сидеть и гладить их по голове?

Лишение свободы человека – не игрушка. Органы действуют исключительно на основании судебной санкции и проводят специальные мероприятия. Собираются аудио- и видеодоказательства.

К примеру, осенью прошлого года общественность стала свидетелем разговора представителя одной из партий с иностранным гражданином, в ходе которого обсуждалась организация массовых беспорядков. Мы видели, как он просил у него финансовую и иную поддержку.

Когда нарушается закон, они заявляют, что являются журналистами или блогерами. Пусть занимаются журналистикой и блогерской деятельностью. Мы лишь призываем не нарушать законы и не прикрываться понятием "свобода слова", призывая к различным незаконным действиям.

Некоторые, ссылаясь на свободу слова, разжигают межрегиональную вражду. Когда их высказывания разделяют наш народ по территориальному признаку и настраивают жителей одного региона против другого, разве мы должны просто наблюдать и ждать, кто победит?

Те, кто намерен проводить акции протеста по тем или иным вопросам, могут выходить в парк имени Горького, приглашать СМИ и там выражать свои требования. Речь идет лишь о том, чтобы не приходить к зданиям государственных органов и не препятствовать их работе. Такая практика существует во многих странах.

Стоит только что-то сказать и сразу в пример приводят развитые страны Европы и Америки. А что там происходит на самом деле? Миграционная полиция США под предлогом неподчинения застрелила двух граждан. Трамп подал в суд на радиостанцию Би-Би-Си на 5 млрд долларов.

Что происходит в Европе? Почти во всех странах демонстрантов жестко разгоняют, силой рассеивают акции, активистов арестовывают, остальных держат под наблюдением. Об этом пишут и СМИ, и международные исследовательские институты. Нельзя сказать, что это плохо. На мой взгляд, сегодня во всем мире на первый план вышли целостность государства, его безопасность и интересы.

Безусловно, я считаю, что все это отвечает интересам общества в целом, в том числе и тех граждан, которые порой, поддаваясь излишним эмоциям, заявляют об "отсутствии свободы слова" и "отсутствии демократии".

Поэтому, как я уже говорил ранее, никаких ограничений свободы слова или прав человека нет. Утверждения одного-двух сайтов о том, что "нет свободы слова" или "нарушаются права человека", не обоснованы.