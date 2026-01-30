Погода
Садыр Жапаров открыл здание Военно-медицинской службы ГКНБ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 30 января, принял участие в церемонии открытия здания Военно-медицинской службы Государственного комитета национальной безопасности в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Обращаясь к офицерам, ветеранам и почетным гостям, глава государства подчеркнул, что сегодня начинается еще один важный этап укрепления системы национальной безопасности – через заботу о здоровье сотрудников, которые защищают суверенитет страны, обеспечивают стабильность на территории страны и гарантируют национальную безопасность.

В связи с этим он поздравил присутствующих с этим знаменательным событием и привел архивные сведения о Военно-медицинской службе. История учреждения началась в первые годы становления кыргызской государственности. В 20-е годы прошлого века медицинские подразделения функционировали в крайне сложных условиях.

Позднее, в 1951 году, Военно-медицинская служба была сформирована как самостоятельная структура. Были официально утверждены штатные единицы с назначением личного состава лечебных учреждений.

"С тех пор Военно-медицинская служба, как и другие подразделения Государственного комитета национальной безопасности, неизменно ставит профессиональный долг и ответственность в число приоритетных ценностей и с полной самоотдачей выполняет возложенные на нее задачи", - сказал Президент и подчеркнул, что строительство медицинского комплекса осуществлялось по инициативе председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Новое здание общей площадью около 15 тысяч квадратных метров включает в себя военную поликлинику с операционным блоком, отделением реанимации и восстановительного лечения. А также военный госпиталь, где будут оказывать специализированную и стационарную медицинскую помощь. Он включает в том числе отделения сердечно-сосудистых заболеваний и общей хирургии.

Кроме этого, медицинский комплекс оснащен современным оборудованием, внедрены цифровые медицинские технологии и высокотехнологичная хирургия.

Садыр Жапаров акцентировал, что все эти меры направлены на повышение качества медицинского обслуживания, сокращение сроков лечения и оперативную реабилитацию пациентов.

Он добавил, что Военно-медицинская служба будет обслуживать не только сотрудников ГКНБ, но и военнослужащих Пограничной службы и 9-й службы, ветеранов, пенсионеров и членов их семей, а также в рамках межведомственного взаимодействия - сотрудников судебных и правоохранительных органов. Таким образом, медицинские учреждения, в которых они ранее проходили лечение, будут разгружены.

"Государство и впредь будет уделять особое внимание совершенствованию материально-технической базы силовых и правоохранительных органов", - подчеркнул Президент и выразил уверенность, что благодаря модернизации Военно-медицинской службы, личный состав будет четко и эффективно выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности страны, а доверие народа и общества к нашим чекистам и институтам государственной власти будет и далее укрепляться.

Далее Садыр Жапаров осмотрел кабинеты, оснащенные современным оборудованием, включая магнитно-резонансный и компьютерный томографы, аппараты ультразвуковой диагностики и эхокардиографии, а также палаты, конференц-зал, столовую и спортивный зал.


