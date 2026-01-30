Погода
Новые парки и курорты делают Анталью всесезонным направлением

С наступлением 2026 года Анталья усиливает позиции одного из ведущих направлений для семейного туризма. Курорт, который традиционно ассоциируется с летним пляжным отдыхом, все активнее продвигается как круглогодичное направление. По данным Euromonitor, город стабильно входит в число самых посещаемых в мире, а местная туриндустрия делает ставку на разнообразие форматов отдыха.

Помимо моря и отелей "всё включено", Анталья предлагает крупные тематические и познавательные локации. Одним из флагманов остается курортный комплекс The Land of Legends в Белеке. Это масштабное пространство с аттракционами, аквапарком и детскими тематическими зонами. Формат курорта предполагает, что гости могут совмещать проживание и развлечения на одной территории, в том числе в Kingdom Hotel и Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya, ориентированных на семьи с детьми.

Культурно-познавательный сегмент развивают городские пространства. Dokumapark в районе Кепез стал примером реновации индустриальной зоны в общественный парк. Здесь работают музеи, выставки, зоны отдыха, семейные кафе. Локация востребована у местных жителей и туристов как место спокойного досуга вне пляжной зоны.

Крупным всесезонным объектом остается Antalya Aquarium рядом с Коньяалты. Комплекс позиционируется как один из крупнейших в регионе и привлекает посетителей длинным подводным тоннелем и тематическими экспозициями. Такие объекты позволяют турпотоку сохраняться даже в прохладные месяцы.

Сегмент активного отдыха также расширяется. Kepez Macera Ormanı предлагает веревочные маршруты и зиплайны, Aktur Lunapark работает как классический парк аттракционов у моря, а Hip-Notics Cable Ski Park принимает любителей вейкбординга круглый год.

Дополнением к туристической инфраструктуре станет Butterfly World Antalya, открытие которого запланировано на 2026 год. Проект с тропическим микроклиматом под куполом рассчитан на семейную аудиторию и образовательные визиты.

Таким образом, Анталья постепенно уходит от имиджа исключительно сезонного курорта. Развитие парков, музеев, тематических центров и активных развлечений формирует модель "четырех сезонов", когда поток гостей распределяется в течение всего года. Для семейных туристов это означает больше вариантов отдыха, не привязанных к пляжному сезону, а для региона более устойчивый туризм и загрузку инфраструктуры вне лета.


