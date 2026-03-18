Определились еще четыре участника четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА

Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которых определились очередные участники следующей стадии турнира.

Лондонский "Арсенал" уверенно обыграл леверкузенский "Байер" со счётом 2:0 и прошёл дальше по сумме двух встреч (3:1). Победу "канонирам" принесли точные удары Эберечи Эзе и Деклана Райса, который отметился своим первым голом в текущем розыгрыше турнира.

Главной сенсацией игрового дня стал вылет "Манчестер Сити". Английский клуб уступил мадридскому "Реалу" со счётом 1:2 (1:5 по сумме двух матчей). В составе мадридцев дубль оформил Винисиус Жуниор, тогда как единственный мяч "горожан" забил Эрлинг Холанд. Ситуацию для хозяев осложнило удаление Бернарду Силвы.

Уверенную победу одержал и "Пари Сен-Жермен", разгромив "Челси" со счётом 3:0. По сумме двух встреч французский клуб оказался на голову сильнее - 8:2. Голами в составе парижан отметились Хвича Кварацхелия, Брадли Баркола и Сенни Майюлу.

В ещё одном матче дня лиссабонский "Спортинг" совершил впечатляющий камбэк, разгромив "Буде-Глимт" со счётом 5:0 в дополнительное время. Это позволило португальцам выйти в четвертьфинал (5:3 по сумме встреч).

Таким образом, "Арсенал", "Реал Мадрид", ПСЖ и "Спортинг" продолжают борьбу за главный клубный трофей Европы.