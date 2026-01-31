Юная звезда тенниса из Бишкека мечтает прославить Кыргызстан

В свои 14 лет Саара Мызаева - имя, которое все чаще звучит на кортах не только Кыргызстана, но и за его пределами. Пока сверстники проводят свободное время в гаджетах, эта хрупкая, но невероятно волевая девушка оттачивает удары, готовится к новым турнирам и ставит перед собой цели, от которых захватывает дух. Несмотря на юный возраст, Саара уже обладает внушительным багажом международных стартов и побед. Она тот редкий тип спортсмена, который в каждом движении и слове демонстрирует зрелость и абсолютную преданность выбранному пути. В разговоре с корреспондентом VB.KG спортсменка рассказала, как пришла в спорт, кто её вдохновляет и о чём она мечтает.

- В теннис я пришла в семь лет. Сначала это было просто хобби, но со временем я поняла, что не могу представить свою жизнь без корта. Мой первый тренер привил мне дисциплину и любовь к этой игре. Сейчас я тренируюсь ежедневно по несколько часов, совмещая занятия с учёбой, - рассказывает Сара.

По словам спортсменки, международные турниры дают ей колоссальный опыт.

- На зарубежных кортах совсем другой уровень конкуренции. Это закаляет характер. Мой кумир в мире тенниса Серена Уильямс. Меня восхищает её мощь и несгибаемая воля к победе. Глядя на таких атлетов, я понимаю, что нет ничего невозможного, - добавляет она.

Главная цель юной теннисистки - это представлять Кыргызстан на самых престижных мировых аренах.

- Я мечтаю выиграть турнир "Большого шлема" и войти в топ-рейтинг WTA. Для этого нужно много работать, и я к этому готова. Теннис - это не просто спорт, это вся моя жизнь, - заключила Саара Мызаева.