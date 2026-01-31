Погода
Кыргызстан и Китай обсудили строительство завода по сборке сельхозтехники

- Светлана Лаптева
Состоялась встреча заместителя главы Минсельхоза КР Бектена Бекболотова с представителями Китайской ассоциации машиностроения для сельского хозяйства во главе с исполнительным председателем Лю Хуаньли. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР

Китайская ассоциация машиностроения для сельского хозяйства является одной из ключевых профессиональных отраслевых организаций Китая, объединяющей предприятия, научные и образовательные учреждения, исследовательские центры и другие организации, работающие в сфере сельскохозяйственной техники и механизации сельского хозяйства.

В ходе встречи стороны обсудили возможность участия кыргызской стороны в ежегодной международной выставке сельскохозяйственной техники, а также перспективы проведения подобных выставок на территории Кыргызской Республики. Китайская сторона также предложила рассмотреть возможность создания в Кыргызстане регионального центра проведения выставок сельскохозяйственной техники для стран Центральной Азии.

Также китайская сторона выразила заинтересованность в строительстве в Кыргызстане завода по сборке сельскохозяйственной техники.


Теги:
Китай, сельское хозяйство, Кыргызстан
