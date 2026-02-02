Погода
"30+20+10" открывает новые горизонты для переработки фруктов в Кыргызстане

- Светлана Лаптева
В рамках стратегической инициативы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности "30+20+10" особое внимание уделено укреплению перерабатывающего сектора как главного моста между отечественным фермером и мировым рынком. Департамент переработки и органического сельского хозяйства провел инспекцию мощностей ООО "Нойгут и Ко" - предприятия, которое обещает стать одним из флагманов региона в сфере сушки и глубокой переработки плодово-ягодной продукции.

На данный момент завод находится на важнейшем этапе: завершено строительство современного производственного корпуса площадью более 400 квадратных метров. За плечами компании 8 лет успешного опыта переработки чернослива, абрикосов, яблок и ягод. Сегодня продукция предприятия уже востребована в Монголии, Казахстане и странах ЕАЭС, однако новые мощности позволят компании замахнуться на рынки Европы и Ближнего Востока.

Для полной модернизации и запуска обновленного цикла производства уже подобрано высокотехнологичное оборудование из КНР. Единственным сдерживающим фактором остается потребность в инвестициях в размере 30 млн сомов. Ожидается, что финансовая поддержка в рамках госпроекта позволит не только завершить техническое оснащение, но и внедрить международный стандарт безопасности HACCP. Это станет "золотым билетом" для кыргызстанских сухофруктов на премиальные европейские площадки.

Проект "30+20+10" продолжает системную работу по созданию устойчивой и конкурентоспособной промышленности, превращая локальные предприятия в сильных игроков международного уровня.


Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
