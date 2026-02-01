Погода
В Аксыйском и Ала-Букинском районах прошли фермерские ярмарки

- Светлана Лаптева
По инициативе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Аксыйском и Ала-Букинском районах состоялись очередные продовольственные ярмарки сельскохозяйственной продукции. Мероприятия, организованные районными управлениями аграрного развития, были направлены на обеспечение местных жителей качественными продуктами питания по доступным и стабильным ценам.

В рамках ярмарок был представлен широкий ассортимент социально значимых товаров: мясная продукция, овощи, фрукты, мука, сахар и растительное масло. Благодаря активному участию местных фермеров, реализация продукции проходила напрямую, минуя посредников. Это позволило не только снизить розничные цены для населения, но и наладить прямые связи между производителями и потребителями.

Ключевой задачей данных мероприятий является поддержка внутреннего рынка и стабилизация цен на продовольствие. В министерстве отмечают, что на текущий момент продовольственная безопасность республики обеспечена в полном объеме. Мониторинг рынка проводится на постоянной основе, запасов продуктов достаточно, и риск возникновения дефицита отсутствует.

Подобная практика организации мобильных рынков будет продолжена во всех регионах страны на регулярной основе в качестве одной из мер социальной поддержки граждан.


