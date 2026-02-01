Искусственное осеменение позволяет фермерам экономить до 60 тысяч сомов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР сообщает, что развитие племенного животноводства остается одним из ключевых приоритетов аграрной политики страны. Учитывая высокую рыночную стоимость племенного скота, ведомство предлагает фермерам переходить на метод искусственного осеменения как на наиболее экономически эффективную альтернативу покупке дорогих животных.

По данным пресс-службы министерства, средняя цена племенной коровы породы "Симментал" сегодня достигает 350 тысяч сомов, а недельного теленка - порядка 60 тысяч сомов, что делает прямое приобретение скота недоступным для многих хозяйств. В качестве решения государство предоставляет фермерам бесплатное племенное семя через региональных специалистов. Стоимость самой услуги осеменения в среднем составляет всего 1000 сомов, что позволяет животноводам получить племенной приплод с минимальными затратами и значительно повысить рентабельность своего дела.

На данный момент для улучшения генофонда предлагается семя четырех высокопродуктивных пород, максимально адаптированных к климату Кыргызстана: Голштино-фризской, Симментальской, Швицкой и Абердин-ангусской. Эти породы зарекомендовали себя как лидеры по мясным и молочным показателям, а также по выносливости в местных условиях содержания.

Внедрение метода искусственного осеменения способствует не только росту продуктивности конкретных хозяйств, но и устойчивому развитию животноводства в масштабах всей республики. Министерство призывает фермеров обращаться к региональным специалистам для получения консультаций и профессиональной помощи в улучшении племенных качеств своего поголовья.