Минсельхоз определил шаги по развитию систем водоснабжения

- Светлана Лаптева
В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР состоялось заседание Координационного совета по вопросам ирригации и обеспечения населения чистой питьевой водой. В работе приняли участие ответственные специалисты и эксперты, которые заслушали отчеты отделов реализации проектов. В докладах была отражена текущая ситуация, ход выполнения плановых мероприятий, достигнутые показатели и проблемные вопросы отрасли.

Участники заседания обсудили модернизацию систем водоснабжения, состояние ирригационной инфраструктуры и рациональное использование водных ресурсов. Особое внимание было уделено соблюдению сроков реализации проектов. По итогам совета ответственным подразделениям были даны поручения и определены дальнейшие шаги по повышению эффективности работы. Заседания Координационного совета будут продолжены в соответствии с утвержденным планом.


Теги:
водоснабжение, Кыргызстан, Минсельхоз
