Кыргызстан обеспечил себе беспошлинный ввоз сахара и какао до 2027 года

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Москве принят пакет стратегических решений, которые станут мощным катализатором для аграрного сектора Кыргызстана. Ключевым достижением делегации во главе с Первым зампредом Кабмина Данияром Амангельдиевым стало получение тарифной льготы на импорт 20 тысяч тонн тростникового сахара-сырца. Эта мера, действующая до конца 2026 года, позволит отечественным заводам работать на полную мощность, а жителям республики - получить стабильные цены на сахар.

Прорывным этапом для всей структуры союза стало расширение программы финансовой поддержки кооперации. Теперь льготное финансирование из бюджета ЕАЭС, ранее доступное только промышленникам, открыто и для совместных проектов в сфере АПК. Это решение открывает путь к созданию новых межгосударственных производств, ускоренному импортозамещению и резкому росту экспортного потенциала кыргызстанских переработчиков.

Параллельно с финансовыми инструментами Совет ЕЭК утвердил льготы для кондитерской отрасли: до весны 2027 года ввоз какао-масла и какао-пасты будет освобожден от пошлин. Это не только поддержит местных кондитеров в борьбе за конкурентоспособность, но и сдержит рост цен на прилавках. Усиление контроля в фитосанитарной сфере дополнит эти меры, очищая рынок от недобросовестных игроков и обеспечивая безопасность продукции. Принятый пакет решений подтверждает курс на создание независимой и устойчивой продовольственной системы, где интересы переработчиков и потребителей Кыргызстана защищены на высшем международном уровне.


URL: https://www.vb.kg/454924
Теги:
Россия, сельское хозяйство, ЕАЭС, ЕЭК, Кыргызстан
