Российский ветеринар Карен Даллакян прилетает в Бишкек спасать редких птиц

- Светлана Лаптева
С 2 по 6 февраля столица Кыргызстана станет центром международного гуманитарного сотрудничества в рамках волонтерской программы "Миссия ДОБРО". В этот раз девятый по счету визит миссии в республику будет посвящен уникальному направлению - зоозащите и реабилитации диких птиц. Ключевым событием программы станет работа в центре "Зоо Бишкек" знаменитого российского ветеринара, президента фонда "Спаси меня" Карена Даллакяна.

Известный во всем мире специалист по диким животным проведет серию сложнейших операций и консультаций для пернатых пациентов, пострадавших от рук браконьеров или несчастных случаев в дикой природе. Для кыргызстанских орнитологов и ветеринаров это станет беспрецедентной возможностью перенять опыт эксперта с 25-летним стажем, чьи методики позволяют возвращать в небо даже самых безнадежных подопечных. Птицы являются важнейшим звеном экосистемы Кыргызстана, и сохранение их популяции - приоритетная задача экологической безопасности.

Программа "Миссия ДОБРО", реализуемая с 2021 года усилиями Россотрудничества и Ассоциации Добро.рф, уже охватила более 20 стран и помогла тысячам людей и животных. Нынешний визит подчеркивает новый уровень партнерства между Россией и Кыргызстаном, где обмен профессиональными знаниями в области ветеринарии становится инструментом спасения уникальной фауны региона.


Теги:
ветеринария, Россия, Кыргызстан
