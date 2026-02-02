Таджикистан в 2025 году нарастил экспорт электричества на треть

По итогам 2025 года Таджикистан продемонстрировал впечатляющую динамику в энергетическом секторе, увеличив поставки электричества за рубеж на 37,3%. Согласно данным профильного министерства, общий объем экспорта достиг 5,356 млрд кВт*ч. Основной приток валютной выручки обеспечили три соседа по региону - Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан, торговля с которыми принесла республике 97,3 млн долларов (913 млн сомони).

Львиная доля экспортных поставок пришлась на Афганистан, который закупил 1,8 млрд кВтч, что в денежном эквиваленте составило более 79 млн долларов. Узбекистан импортировал почти 900 млн кВтч, в то время как поставки в Кыргызстан носили более скромный характер - 12 млн кВт*ч. Важно отметить сезонный характер торговли: свыше 90% энергии было передано в весенне-летний период, когда таджикские реки максимально полноводны.

Параллельно с ростом экспорта Таджикистан активно работал над покрытием внутреннего дефицита в холодное время года. Импорт электроэнергии в 2025 году подскочил сразу на 67%, составив 2,7 млрд кВт*ч. Почти весь этот объем был закуплен у Узбекистана в зимние месяцы для обеспечения нужд населения и промышленности.

Общая генерация внутри страны приблизилась к отметке 24 млрд кВтч, показав рост на 6,5%. Позитивным трендом стало снижение технологических потерь в сетях: их удалось сократить до 15% (около 4 млрд кВтч), что свидетельствует о постепенной модернизации энергетической инфраструктуры республики.