Важно прислушаться к другой точке зрения. Гороскоп со 2 по 8 февраля

Неделя начнётся с Полнолуния, которое состоится 2 февраля. А в целом неделя насыщена как созидательными событиями, так и энергетикой, которая требует управления и осмысленности. Парад планет завершается, но возникшие за последние пару недель, когда он был в своём пике, благополучно могут реализоваться на этой неделе. А с обсуждением новых планов, пересмотром уже принятых важно дать осторожнее. Спор может стать началом конфликта, поскольку каждый из собеседников будет упорно настаивать на своём, а спокойное обсуждение перерастёт в перепалку. Важно умерить амбиции и прислушаться к другой точке зрения.

Овен – придерживайтесь уже принятых решений. Инициатива различных знакомых и даже близких людей может привести к непредсказуемым последствиям, став починим финансовых потерь из-за неудачных покупок, убыточных инвестиций, либо проблемного отдыха. Вступив с ними в обсуждение неожиданных инициатив, вы ещё и рискуете ухудшить отношения, поскольку столкнётесь с нежеланием слушать ваши доводы.

Телец – упорно настаивая на своём, вы можете вывести из себя руководство, что существенно усложнит жизнь на работе и получение документов. Воздерживаясь от резкого тона и критики установленного порядка, вы избежите конфликта и даже решите финансовые вопросы в свою пользу. Покупки и вложения в совместный бизнес окажутся проблематичными, зато поездки и обсуждение проектов, не требующих финансирования, пройдут результативно. Ожидаются приятные встречи с друзьями и свидания.

Близнецы – воздержитесь от преждевременных выводов. Первое впечатление окажется обманчивым, что в одних случаях усложнит отношения, а в других станет причиной неприятностей во время поездок. Интуиция, мнение людей, которым вы небезразличны помогут разобраться в себе, избавиться от общества ветреных личностей и выстроить стратегию на весь год Крысы, который наступает в конце недели. Удачны финансовые начинания и покупки.

Рак – меньше суетитесь. Выбирайте дела, которые сейчас приносят доход, а поиски новой работы за рубежом отложите. Деловые поездки могут доставить разочарования, отняв много времени и сил. Романтично и увлекательно пройдут развлекательные поездки. Нежданно вы встретите свою любовь, если сердце свободно, либо укрепите уже созданный союз, устранив недопонимание и холодность. Объявятся друзья или родственники, проживающие за рубежом, и это общение поможет осуществить мечты.

Лев - битва за власть не принесёт ожидаемых результатов. Пока вы выясняете кто главнее на работе или в доме, уйдёт не только время. но и возможности проявить себя в тех сферах жизни, в которых вас ожидает успех сейчас. Работы будет предостаточно, что обеспечит вас хорошими доходами, а обладание финансовыми ресурсами поднимет ваш статус и самооценку. Вы сможете позволить себе хорошие покупки, помочь близким людям как материально, так и морально.

Дева – домочадцы и деловые партнёры могут мешать работе своими наставлениями, но не отвлекайтесь на споры с ними. Вы истратите нервы и силы, а дела так и останутся без движения. Спокойно завершив начатое, вы избежите осложнений в отношениях. Дальние поездки могут пройти сумбурно, зато свидания и вечеринки вас порадуют. Вы избавитесь от стрессов и условностей, мешавших общений и восстановите гармонию в личной жизни.

Весы - мечты будут вдохновлять на подвиги ради любимого человека, а также толкать на достижение новых высот в творчестве и карьере. Удастся и объясниться в любви. И решить вопросы с документами. Строя мечты и планы, не забывайте об элементарных правилах безопасности и как минимум смотрите по сторонам. Рассеянность и невнимательность могут привести к происшествиям на дорогах и ушибам, а также растратам и переплатам во время покупок.

Скорпион – переспорить домочадцев вряд ли удастся, а соревноваться с ними в искусстве красноречия занятие бесполезное. Займитесь работой и поиском новых источников доходов. Вы пополните казну и сможете оплатить покупки, о которых мечтали вы и домочадцы. Спасением от конфликтов и раздражения станут поездки, новые увлечения полученные яркие впечатления. Вы окажетесь на волне романтики и вдохновения, которая приведёт в гармонию личную жизнь.

Стрелец - спокойно относитесь к советам и наставлениям друзей и просто знакомых людей. Они поделятся полезной информацией из лучших побуждений. Восприняв это как критику, вы можете жёстко отреагировать, что и приведёт к ссорам и разногласиям. Поблагодарив за полученные советы, вы укрепите дружеские отношения, покажете значимость любимого человека в своей жизни и совершите немало полезных поездок. Возможны финансовые поступления, благодаря чему удастся совершить покупки.

Козерог - окружающие перестанут предвзято относиться к вам, поддержав предложенные планы. Чувствуя одобрение, как со стороны близких людей, так и деловых партнёров, вы сможете реализовать ряд проектов, укрепить положение в учёбе. Возможны поездки, а также получение хороших известий издалека. Финансовое положение пока шаткое. Одалживать деньги знакомым, устраивать вечеринки не желательно. Вы можете сами остаться без денег.

Водолей - домочадцы могут от скуки затеять конфликт. Серые и однообразные будни, вместе с повторяющимися обещаниями от вас, переполнят чашу их терпения. Заметив приближение бури, не дожидайтесь, пока она разразится, а попытайтесь её предотвратить. Уделив внимание домашним делам, проведя досуг с близким людьми, вы избежите холодности в отношениях. Изобретательность понадобится и на работе. Осуществив давние, но смелые задумки, вы пополните казну и обеспечите себя работой.

Рыбы – суета, вызванная тревогами, беспочвенна, но вы можете настолько увлечься в решении надуманных проблем, что они появятся в реальной жизни. Будьте внимательны во время поездок и прогулок. Думая о чём-то своём, вы можете попасть в неприятную ситуацию. В получении важных документов помогут влиятельные люди, а вы займитесь обустройством личной жизни. Случайное стечение обстоятельств будет проделками амура. Принимая полученные приглашения и отвечая на комплименты, вы не пожалеете.

Астролог Андрей Рязанцев