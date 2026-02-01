Привычного формата вида на жительство в Дубае не существует. Альтернативой для экспатов является резидентская виза, которая дает сопоставимые права для жизни, работы и ведения бизнеса в ОАЭ. Получить ее можно по нескольким программам, однако одним из самых понятных и экономически выгодных способов остается покупка недвижимости. При этом важно учитывать не только минимальный порог входа, но и сопутствующие расходы, которые формируют итоговую стоимость статуса резидента. Разобраться, сколько стоит внж за недвижимость в Дубае с учетом всех обязательных платежей и процедур, помогут эксперты Estate Invest.

Минимальная стоимость недвижимости для получения резидентской визы

ВНЖ за недвижимость в ОАЭ - это официальный способ получить карту Emirates ID в сжатые сроки и на понятных условиях. Одним из ключевых требований программы является соответствие приобретаемой недвижимости установленным критериям: цена, право собственности. При этом минимальная сумма инвестиций определяет не только саму возможность получения визы, но и ее срок, наличие дополнительных преимуществ и удобство дальнейшего проживания в ОАЭ.

Покупка недвижимости на сумму от 750 000 AED ($204 000) позволяет претендовать на стандартную визу сроком на 2 года. Объект должен находиться в одной из фрихолд зон и быть зарегистрирован в Земельном департаменте Дубая. Такая резидентская виза ОАЭ при покупке недвижимости требует регулярного продления и чаще всего выбирается теми, кто рассматривает проживание в эмиратах как гибкий или временный сценарий.

Инвестиции от 2 000 000 AED ($545 000) дают право на оформление Golden Visa сроком на 10 лет. Этот формат обеспечивает более стабильный резидентский статус и значительно упрощает долгосрочное планирование жизни и бизнеса в ОАЭ. Стоимость недвижимости должна быть подтверждена официальной регистрацией.

Дополнительные расходы при покупке недвижимости

Рассчитывая, сколько стоит ВНЖ за недвижимость в Дубае, важно учитывать, что сделка сопровождается обязательными государственными сборами. Основной из них - регистрационный сбор Dubai Land Department (DLD) в размере 4% от стоимости объекта. Например, при покупке недвижимости за 2 000 000 AED этот платеж составит 80 000 AED.

Дополнительно оплачиваются услуги регистрационного трасти-офиса: 2 000 AED + НДС для объектов стоимостью до 500 000 AED и 4 000 AED + НДС для более дорогой недвижимости. Также взимается сбор за выпуск титульного листа - 580 AED для квартир. В результате, помимо цены объекта, покупателю следует закладывать дополнительно около 4,5–5% от стоимости недвижимости на регистрационные процедуры.

Расходы на оформление резидентской визы

После завершения сделки начинается процесс оформления резидентской визы, который включает несколько обязательных этапов: подготовка документов, медицинское обследование, подача заявления. Средняя стоимость первичного оформления резидентской визы в Дубае составляет около 3 500 AED - в эту сумму входят государственные визовые сборы, оформление Emirates ID и административные платежи.

Продление стандартной резидентской визы сроком на 2 года обходится примерно в 600–700 AED, к которым дополнительно добавляется повторное медицинское обследование (300–800 AED).

Итоговая стоимость резидентской визы через недвижимость в Дубае

Полная стоимость получения резидентской визы через покупку недвижимости в Дубае складывается из нескольких компонентов: цена жилья, сопутствующие налоги, затраты на оформление Emirates ID. Для объекта стоимостью 2 000 000 AED структура расходов выглядит следующим образом: недвижимость - 2 000 000 AED, регистрационные сборы - около 100 000 AED (примерно 5%), оформление визы - 3 500 AED.

Несмотря на прозрачность процедуры оформления резидентской визы в Дубае, важно учитывать особенности законодательства ОАЭ. Профессиональное сопровождение на всех этапах сделки становится ключевым фактором, и именно его обеспечивает компания Estate Invest. Мы оказываем полный спектр услуг: подбор объекта соответствующего актуальным требованиям визовой программы, юридическое сопровождение сделки, помощь в оформлении и получении резидентской визы. Наш опыт и глубокое понимание рынка недвижимости Дубая позволяют клиентам проходить все этапы сделки уверенно и легко.