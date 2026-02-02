У Джаррелла Миллера слетел парик во время боя в Нью-Йорке

Бой тяжеловесов на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке запомнился необычным эпизодом с участием Джаррелла "Big Baby" Миллера. Во время поединка против Кингсли Ибеха у американца слетел парик прямо в ринге.

Инцидент произошёл во втором раунде, когда Ибех прижал Миллера к канатам и провёл серию ударов. Один из них отбросил голову Миллера назад, из-за чего парик приподнялся и частично отклеился, обнажив лысину. Эпизод вызвал удивление и смех у зрителей.

Миллер завершил раунд с париком, который всё ещё держался, однако в перерыве между раундами снял его окончательно и выбросил на трибуны. Несмотря на курьёзную ситуацию, 37-летний боксёр довёл бой до конца и одержал победу раздельным решением судей.

После поединка Миллер с юмором отнёсся к произошедшему, заявив, что потерял часть волос несколькими днями ранее, случайно использовав аммиачный отбеливатель вместо шампуня.

Победа стала для Миллера очередным шагом в возвращении в профессиональный бокс после дисквалификаций, хотя вечер в Нью-Йорке он наверняка запомнит не только из-за результата, но и из-за одного из самых необычных моментов в недавней истории бокса.