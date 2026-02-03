Погода
Алькарас - самый молодой обладатель карьерного "Большого шлема"

212  0
- Самуэль Деди Ирие
Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над Новаком Джоковичем в финале Australian Open-2026, оформив один из самых значимых успехов в истории современного тенниса. Матч на арене "Род Лейвер" завершился победой Алькараса в четырёх сетах после того, как он уступил стартовую партию.

В возрасте 22 лет и 272 дней Алькарас стал самым молодым игроком, сумевшим завоевать карьерный "Большой шлем" - титулы на всех четырёх турнирах серии Grand Slam. Он превзошёл достижения Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, которые пришли к этому рубежу значительно позже, а также обновил рекорд Дона Баджа, установленный в 1938 году.

Титул в Мельбурне стал для Алькараса первым на Australian Open и дополнил его победы на "Ролан Гаррос", Уимблдоне и US Open. Таким образом, он стал единственным теннисистом в истории, завоевавшим семь титулов Grand Slam до 23-летнего возраста.

Комментируя перспективу календарного "Большого шлема", Алькарас подчеркнул, что не намерен забегать вперёд и сосредоточится на следующем крупном старте - Открытом чемпионате Франции, где он является действующим двукратным чемпионом.

Новак Джокович после финала высоко оценил прогресс соперника, отметив его физическую и психологическую зрелость, а также постоянное стремление к развитию. По словам серба, карьерный "Большой шлем" уже сейчас подтверждает статус Алькараса как одного из выдающихся игроков в истории тенниса.


теннис
