В Бишкеке стартовал турнир по большому теннису

В Бишкеке состоялось открытие турнира по большому теннису среди юных спортсменов в возрастных категориях до 12, 14 и 16 лет.

В церемонии открытия принял участие директор Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики Казыбек Молдажиев. Он поздравил участников с началом соревнований и подчеркнул важность подобных турниров для развития спорта среди детей и подростков, формирования дисциплины, выносливости и стремления к победе.

Соревнования проходят в категориях U12 (2014 года рождения и младше), U14 (2012 года рождения и младше) и U16 (2010 года рождения и младше). Победители и призёры будут награждены кубками, грамотами и подарками.

Турнир организован Федерацией тенниса Кыргызской Республики при поддержке Государственного агентства физической культуры и спорта и продлится до 1 февраля.


