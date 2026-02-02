Погода
В Бишкеке обсудили развитие хоккея

169
- Самуэль Деди Ирие
В Бишкеке состоялась пресс-конференция, посвящённая достижениям и перспективам развития хоккея в Кыргызской Республике.

В мероприятии приняли участие директор Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров КР Казыбек Молдажиев, президент Федерации хоккея Кыргызстана Анвар Оморканов, первый вице-президент Федерации Эльзар Болотбеков, а также национальная сборная Кыргызстана U20, ставшая чемпионом третьего дивизиона группы B чемпионата мира по хоккею, который прошёл в стране.

В ходе пресс-конференции были рассмотрены ключевые направления развития кыргызского хоккея. Особое внимание уделили исторической победе молодёжной сборной, а также подготовке к проведению Кубка Азии U18, который Кыргызстан примет 27 апреля.

Также участникам представили информацию о предстоящем участии национальной сборной во втором дивизионе группы B под эгидой IIHF в Болгарии и выступлениях кыргызстанских клубов "Учур" и "Алга" в открытом чемпионате Республики Узбекистан.

В завершение представители Федерации и Госагентства ответили на вопросы журналистов и рассказали о планах по развитию хоккейной инфраструктуры, работе с молодёжью и расширении международного сотрудничества.


URL: https://www.vb.kg/454950
Теги:
хоккей, Кыргызстан
