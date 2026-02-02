В Бишкеке стартовал чемпионат по стрельбе из лука

Церемонию открытия провёл директор Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров КР Казыбек Молдажиев. Он отметил, что стрельба из лука развивается в стране как национальный и олимпийский вид спорта, способствует повышению мастерства молодых спортсменов, укреплению соревновательного духа и повышению международного престижа Кыргызстана.

В мероприятии приняли участие директор Дирекции олимпийских видов спорта Мелис Тобокелов, президент Федерации стрельбы из лука Эльнура Осмоналиева, тренеры и спортсмены.

Чемпионат направлен на популяризацию и развитие стрельбы из лука, поддержку национальных и олимпийских видов спорта, вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни, выявление лучших спортсменов страны и повышение их профессионального уровня.

Соревнования проходят по правилам Международной федерации стрельбы из лука (WA).