Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон начали роман

Ким Кардашьян и британский гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон, по сообщениям СМИ, начали романтические отношения. Пара провела совместный уикенд в клубе Estelle Manor в Котсуолдсе, где наслаждалась ужином и спа-процедурами.

Кардашьян прилетела из Лос-Анджелеса на личном самолёте стоимостью около £100 млн, а Хэмилтон прибыл часом позже на вертолёте из Лондона. Оба были окружены охраной, которая обеспечивала им уединение.

Кардашьян и Хэмилтон знакомы уже несколько лет. Их совместные фотографии с бывшими партнёрами - Канье Уэстом и Николь Шерзингер - датируются 2014 годом. Ранее они уже появлялись на одном из новогодних мероприятий в Аспене, но тогда покинули его раздельно.

Пока представители Ким Кардашьян комментариев не давали.