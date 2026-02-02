Женская команда "Арсенала" выиграла первый Кубок чемпионов ФИФА

Женская команда "Арсенала" завоевала первый в истории Кубок чемпионов ФИФА, обыграв "Коринтианс" со счётом 3:2 в дополнительное время на стадионе "Эмирейтс". Английский клуб смог преодолеть упорное сопротивление бразильской команды, которая дважды сравнивала счёт, а решающий гол забила Кейтлин Форд в добавленное время.

Ранее голы за "Арсенал" забили Оливия Смит и Лотте Вуббен-Мой, а за "Коринтианс" отличились Габи Занотти и Вик Альбукерке. Физическая готовность команды "Арсенала" в середине сезона и преимущество домашнего поля помогли одержать историческую победу, официально сделав их лучшим женским клубом мира.

Матч завершился серьёзным столкновением с участием вратаря "Арсенала", который был госпитализирован в качестве меры предосторожности, но команда всё же отпраздновала триумф на мировом уровне.