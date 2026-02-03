Погода
Литтлер признан величайшим игроком в дартс после победы на World Masters

19-летний Лук Литтлер продолжил своё доминирование в дартсе, выиграв четвёртый подряд крупный турнир – World Masters в Милтон-Кинсе. Действующий двукратный чемпион мира обыграл защитника титула Люка Хамфриса со счётом 6:5 в напряжённом финале, выстояв в критические моменты и завоевав свой первый трофей World Masters.

Хамфрис, потерпевший четвёртое подряд поражение в финалах крупных турниров от Литтлера, назвал его "величайшим игроком в дартс всех времён". Игра была напряжённой, оба игрока имели свои моменты, но выдержка Литтлера в решающих моментах принесла ему победу.

Эта победа оставляет Литтлера с только двумя из 11 крупных телетурниров, которые ему ещё предстоит выиграть, закрепляя его выдающееся двухлетнее выступление на профессиональной сцене.


