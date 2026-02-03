В Чуйском районе на ярмарке лук продают по 16 сомов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана развернуло масштабную кампанию по борьбе с высокими ценами. В Чуйском районе Чуйской области прошла продовольственная ярмарка, где жители смогли приобрести продукты напрямую от производителей, минуя цепочки посредников. Главным аргументом в пользу таких мероприятий стала стоимость товаров: например, цена на лук составила всего 16 сомов, картофель отпускали по 37 сомов, а свежее мясо можно было приобрести по цене от 680 сомов за килограмм.

Подобный формат социальной торговли не станет разовой акцией. По инициативе ведомства ярмарки организуются по всей республике, охватывая каждый район. Кроме того, в ряде населенных пунктов начали работу стационарные социальные торговые точки, специализирующиеся на реализации мяса по доступным ценам. Работа выездных площадок продлится до июня, что позволит стабилизировать рынок в весенний период. В министерстве подчеркивают, что запасов социально значимых продуктов в стране достаточно, а продовольственная безопасность находится под полным контролем государства.