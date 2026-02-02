В Московском районе изъяли автомобиль, проданный мошенническим путем

В Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве с автомобилем Mercedes-Benz. По данным милиции, авто было продано третьим лицам, изъято и признано вещественным доказательством. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили в ведомстве, в милицию обратился гражданин К.Т., 1989 года рождения. По его словам, 27 октября мужчина по имени А., войдя в доверие под предлогом покупки, завладел его автомобилем Mercedes-Benz 124 стоимостью 250 тысяч сом и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого гражданина М.А., 1992 года рождения, которого водворили в ИВС.

Следствием установлено, что задержанный успел продать автомобиль третьим лицам. Транспортное средство изъято.

Граждан, которые могли пострадать от действий данного лица, просят обратиться в ОВД Московского района или по телефонам 0312 60-77-27 и 0701 15-96-54.