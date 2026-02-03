Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 103.62 - 104.47

Кабмин выбил для Кыргызстана льготы на миллионы долларов в Москве

346  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый заместитель Председателя Кабмина КР Данияр Амангельдиев в Москве принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии, по итогам которого был принят пакет решений, направленных на укрепление продовольственной и экономической безопасности стран Союза. Одним из центральных пунктов стало предоставление Кыргызстану тарифной льготы на ввоз тростникового сахара-сырца. В 2026 году республика освобождается от уплаты ввозной таможенной пошлины на объем 20 тысяч тонн, что станет существенной поддержкой для отечественных перерабатывающих предприятий и позволит стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке сахара.

Важные изменения коснулись и транспортной отрасли: по предложению кыргызской стороны Совет ЕЭК одобрил продление таможенных преференций при ввозе турбовинтовых гражданских пассажирских самолетов до 31 декабря 2028 года. Данная мера призвана содействовать обновлению парка авиационной техники в стране. Кроме того, значимым шагом стал запуск механизма финансового содействия совместным проектам в агропромышленном комплексе. Теперь кооперационные проекты в сельском хозяйстве смогут претендовать на льготное финансирование за счет средств бюджета ЕАЭС.

Помимо этого, участники заседания утвердили новые правила карантинного фитосанитарного контроля, которые помогут создать прозрачные условия для добросовестного бизнеса и повысить общую безопасность на рынках Союза. Поддержку получила и пищевая промышленность: до 30 апреля 2027 года в ЕАЭС вводится беспошлинный ввоз сырья для кондитерского производства, включая какао-пасту и какао-масло. Эти меры в совокупности призваны снизить издержки производителей и обеспечить устойчивое развитие ключевых отраслей экономики республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454964
Теги:
Россия, ЕЭК, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  