Кабмин выбил для Кыргызстана льготы на миллионы долларов в Москве

Первый заместитель Председателя Кабмина КР Данияр Амангельдиев в Москве принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии, по итогам которого был принят пакет решений, направленных на укрепление продовольственной и экономической безопасности стран Союза. Одним из центральных пунктов стало предоставление Кыргызстану тарифной льготы на ввоз тростникового сахара-сырца. В 2026 году республика освобождается от уплаты ввозной таможенной пошлины на объем 20 тысяч тонн, что станет существенной поддержкой для отечественных перерабатывающих предприятий и позволит стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке сахара.

Важные изменения коснулись и транспортной отрасли: по предложению кыргызской стороны Совет ЕЭК одобрил продление таможенных преференций при ввозе турбовинтовых гражданских пассажирских самолетов до 31 декабря 2028 года. Данная мера призвана содействовать обновлению парка авиационной техники в стране. Кроме того, значимым шагом стал запуск механизма финансового содействия совместным проектам в агропромышленном комплексе. Теперь кооперационные проекты в сельском хозяйстве смогут претендовать на льготное финансирование за счет средств бюджета ЕАЭС.

Помимо этого, участники заседания утвердили новые правила карантинного фитосанитарного контроля, которые помогут создать прозрачные условия для добросовестного бизнеса и повысить общую безопасность на рынках Союза. Поддержку получила и пищевая промышленность: до 30 апреля 2027 года в ЕАЭС вводится беспошлинный ввоз сырья для кондитерского производства, включая какао-пасту и какао-масло. Эти меры в совокупности призваны снизить издержки производителей и обеспечить устойчивое развитие ключевых отраслей экономики республики.