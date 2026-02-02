"Росатом" внедрит 3D-печать в гидроэнергетику Кыргызстана

В Бишкеке подписано соглашение о внедрении аддитивных технологий в сектор возобновляемой энергетики Кыргызстана. Об этом сообщает Госкорпорация "Росатом".

Речь идёт о применении металлической 3D-печати при производстве оборудования для новых и действующих объектов гидроэнергетики. Ожидается, что это позволит локализовать часть производства в республике и сократить сроки изготовления оборудования и комплектующих.

Соглашение заключили Топливный дивизион Росатом в лице бизнес-направления "Аддитивные технологии", Кыргызско-российский славянский университет имени Б. Н. Ельцина, представительство госкорпорации "Росатом" в Кыргызской Республике и инжиниринговая компания ООО "Бока Гидро КГ". Документ предполагает сотрудничество на разных этапах от совместной подготовки предпроектной и проектной документации до поставки оборудования и его компонентов заинтересованным заказчикам.

Как поясняется, технологии трехмерной печати будут использоваться для производства деталей и узлов, применяемых в гидрогенерации. Такой подход особенно актуален для малых и средних ГЭС, где требуется либо единичное, либо мелкосерийное производство, которое традиционными методами часто оказывается дорогим и долгим.

По словам директора бизнес-направления "Аддитивные технологии" Топливного дивизиона "Росатома" Ильи Кавелашвили, корпорация располагает компетенциями по всему циклу аддитивного производства от серийного выпуска 3D-принтеров и металлических порошков до обучения персонала и сервисного сопровождения. Он отметил, что у "Росатома" уже есть опыт развития региональных сетей центров аддитивных технологий, международного сотрудничества и локализации производства за рубежом.

Помимо подписания соглашения, в этот же день на базе КРСУ был запущен проектный офис по гидроэнергетике. На первом этапе он сосредоточится на разработке технико-экономических обоснований и проектной документации для малых и средних гидроэлектростанций. Проектный офис задуман не как формальное учебное подразделение, а как практическая и экспертная площадка, объединяющая научный потенциал университета, технологические возможности "Росатома" и инженерный опыт компании "Бока Гидро КГ".

Ректор КРСУ Сергей Волков подчеркнул, что создание такого офиса позволит готовить инженерные кадры, ориентированные на реальные задачи отрасли. По его словам, студентам будет предоставлен доступ к практическому применению современных технологий, что ускорит переход от идей и расчетов к реальному производству.

Аддитивные технологии уже широко применяются в электроэнергетике, прежде всего при ремонте и обслуживании оборудования. Использование 3D-печати позволяет значительно сократить сроки получения необходимых деталей и снизить затраты. В то же время развитие технологий делает возможным их применение и в производстве ключевых компонентов нового оборудования, что постепенно меняет подходы к проектированию и эксплуатации энергетических объектов.