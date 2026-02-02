В Бишкеке задержали закладчика. Милиция изъяла 29 свёртков

В Бишкеке задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом сообщает УВД Первомайского района.

Задержание произошло 31 января 2026 года. Сотрудник милиции, находясь на службе на улице Огородной, обратил внимание на неизвестное лицо, чьё поведение показалось подозрительным. В ходе оперативного наблюдения было установлено, что гражданин осуществлял незаконный сбыт наркотических средств способом так называемых "закладок" на территории района и города.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта").

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Т.Б., 2007 года рождения. Во время задержания он добровольно указал места закладок и выдал наркотическое вещество в виде 29 термоусадочных свёртков. Задержанный был водворен в ИВС.

Расследование уголовного дела продолжается.