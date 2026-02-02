Погода
$ 87.50 - 87.75
€ 103.62 - 104.47

Ташиев передал 20 автомобилей медучреждениям Нарынской области

212  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В медицинские учреждения Нарынской области переданы 20 служебных автомобилей для устранения дефицита автотранспорта и укрепления материально-технической базы больниц. Передача состоялась при участии заместителя председателя Кабинета министров - председателя ГКНБ, генерал-полковника Камчыбек Ташиев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автотранспорт распределили между ключевыми учреждениями здравоохранения региона, в том числе родильными отделениями и центрами первичной медико-санитарной помощи. Три автомобиля получили Нарынская областная объединённая больница и Ат-Башинский районный центр общей врачебной практики имени Б. Шамеева. По три автомобиля также переданы Ак-Талинскому районному центру общей врачебной практики имени О.А. Коккозовой и Жумгальскому районному центру общей врачебной практики. Кочкорскому районному центру общей врачебной практики выделены два автомобиля.

Четыре автомобиля направлены в Нарынский областной центр семейной медицины, обслуживающий город Нарын, Нарынский район, Кара-Кужур и Орук-Там. По одному автомобилю получили Нарынский областной центр по борьбе с туберкулёзом и Нарынское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Передавая автотранспорт, Камчыбек Ташиев отметил, что система здравоохранения требует особого внимания со стороны государства. По его словам, обеспечение медицинских учреждений необходимыми ресурсами напрямую влияет на качество и оперативность оказания помощи населению.

Он подчеркнул, что каждый переданный автомобиль должен использоваться строго по назначению и служить охране здоровья граждан, добавив, что здоровье населения является одним из ключевых факторов устойчивого развития страны.

Ранее в медицинских учреждениях Нарынской области остро ощущалась нехватка служебного автотранспорта, что затрудняло своевременное оказание медицинской помощи, особенно в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454967
Теги:
Камчыбек Ташиев, Бишкек, автомобили, больница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  