Ташиев передал 20 автомобилей медучреждениям Нарынской области

В медицинские учреждения Нарынской области переданы 20 служебных автомобилей для устранения дефицита автотранспорта и укрепления материально-технической базы больниц. Передача состоялась при участии заместителя председателя Кабинета министров - председателя ГКНБ, генерал-полковника Камчыбек Ташиев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автотранспорт распределили между ключевыми учреждениями здравоохранения региона, в том числе родильными отделениями и центрами первичной медико-санитарной помощи. Три автомобиля получили Нарынская областная объединённая больница и Ат-Башинский районный центр общей врачебной практики имени Б. Шамеева. По три автомобиля также переданы Ак-Талинскому районному центру общей врачебной практики имени О.А. Коккозовой и Жумгальскому районному центру общей врачебной практики. Кочкорскому районному центру общей врачебной практики выделены два автомобиля.

Четыре автомобиля направлены в Нарынский областной центр семейной медицины, обслуживающий город Нарын, Нарынский район, Кара-Кужур и Орук-Там. По одному автомобилю получили Нарынский областной центр по борьбе с туберкулёзом и Нарынское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Передавая автотранспорт, Камчыбек Ташиев отметил, что система здравоохранения требует особого внимания со стороны государства. По его словам, обеспечение медицинских учреждений необходимыми ресурсами напрямую влияет на качество и оперативность оказания помощи населению.

Он подчеркнул, что каждый переданный автомобиль должен использоваться строго по назначению и служить охране здоровья граждан, добавив, что здоровье населения является одним из ключевых факторов устойчивого развития страны.

Ранее в медицинских учреждениях Нарынской области остро ощущалась нехватка служебного автотранспорта, что затрудняло своевременное оказание медицинской помощи, особенно в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах.