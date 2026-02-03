Погода
В Кыргызстане внедряют экспресс-метод спасения пастбищ

220
- Светлана Лаптева
В Кыргызстане разработано уникальное методическое пособие для оперативной диагностики состояния пастбищных угодий, которое позволяет всего за 30–40 минут выявить степень деградации почвы и качество травостоя. Как сообщила Наталья Килязова, заведующая отделом пастбищ и кормов профильного НИИ при Минсельхозе, новая методика стала результатом совместной работы ведущих институтов и ветеринарных служб страны. Система оценки базируется на ключевых индикаторах: состоянии растительности, уровне каменистости и распространении сорняков, что дает возможность специалистам принимать экстренные меры по сохранению кормовой базы.

Первые исследования с применением новой методики подтвердили, что знаменитая Сусамырская долина в целом сохраняет богатый растительный мир, однако столкнулась с серьезной угрозой - агрессивным распространением кустарника карагана (алтыгана). На засилье этого растения, которое буквально "захватывает" территорию и делает невозможным свободный выпас скота, первыми пожаловались местные животноводы. В ответ на вызов специалисты уже апробировали эффективные методы борьбы: на ровных участках применяются малотоксичные гербициды, позволяющие кормовым травам полностью восстановиться за один сезон, а в более сложных зонах используется механическое корчевание с последующим подсевом многолетних трав.

В профильном министерстве подчеркивают, что очистка пастбищ проводится точечно и под строгим экологическим контролем. Главная задача - остановить деградацию земель и вернуть им статус полноценных кормовых угодий, так как разрастание караганы не только лишает скот пищи, но и создает риски для его безопасности. Работа по внедрению новой методики оценки и уничтожению вредных кустарников будет масштабирована на всю республику, чтобы предотвратить истощение природных ресурсов и поддержать животноводческий сектор страны.


