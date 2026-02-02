В Таласской области 120 учителей получили сертификаты по подготовке к ОРТ

Учителя средних общеобразовательных школ Таласской области прошли специальное обучение по эффективным методикам подготовки выпускных классов к Общереспубликанскому тестированию (ОРТ) при поддержке компании "Альянс Алтын".

Организацию обучения в январе 2026 года осуществило общественное объединение "Билимленд". 120 учителей из средних школ Айтматовского, Таласского, Бакай-Атинского, Манасского районов и города Талас углубили свои знания по подготовке к ОРТ и получили подтверждающие сертификаты.

Организатор проекта, руководитель общественного объединения "Билимленд" Эрнис Жакыпов сообщил, что в 2024 году обучение проводилось только в Манасском районе, а в 2025–2026 учебном году его проведение по всей Таласской области было инициировано и профинансировано компанией "Альянс Алтын":

"В первый год мы начинали обучение учителей только в одном районе. В этом же году при поддержке компании нам удалось обучить учителей, утверждённых областными органами образования, практически из всех школ. Кроме того, мы передали по сто специальных учебных пособий для подготовки к ОРТ в каждый район. Теперь наши учителя вернутся в свои школы, организуют двухмесячное обучение выпускников и будут вознаграждены за свой труд", - отметил Эрнис Жакыпов.

Руководители городских и районных органов образования подчеркнули необходимость подобных образовательных проектов и выразили благодарность инициативной группе.

Цель проекта повышение качества образования в Таласской области, а также содействие выпускникам из отдалённых населённых пунктов в получении высоких баллов на Общереспубликанском тестировании.

Компания "Альянс Алтын" с момента начала своей деятельности неизменно оказывает поддержку сфере образования и выступает спонсором различных социальных и образовательных инициатив.