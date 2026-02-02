Ректор Кудайберди Кожобеков: ОшГУ - флагман высшего образования Кыргызстана

В беседе с ректором ОшГУ Кудайберди Кожобековым разбираем специфику кыргызского высшего образования - от сравнения с системами соседей до реформ, кредитной модели и престижа дипломов. Особый акцент на эволюции университета: автономия, наука, бизнес-партнерства, экспорт образования и роль флагмана юга Кыргызстана в глобальных рейтингах.

В чем, на Ваш взгляд, сильные и слабые стороны или отличительные черты кыргызской модели высшего образования по сравнению с нашими соседями (прежде всего, Узбекистан, Китай), с Россией?

-На мой взгляд, кыргызская модель высшего образования имеет ряд как сильных, так и уязвимых сторон, а также собственные отличительные черты по сравнению с соседними странами - прежде всего Узбекистаном, Китаем - и с Российской Федерацией.

К числу сильных сторон можно отнести относительную открытость и гибкость системы. Кыргызские вузы достаточно быстро адаптируются к изменениям на рынке труда, активно внедряют многоуровневую систему подготовки (бакалавриат–магистратура–докторантура), академическую мобильность, совместные образовательные программы с зарубежными университетами. Существенным преимуществом является многоязычие: обучение ведется на кыргызском, русском и частично на английском языках, что повышает конкурентоспособность выпускников и их мобильность в евразийском образовательном пространстве. Также важна доступность высшего образования для широких слоев населения, особенно в регионах.

В то же время слабой стороной остается ограниченность финансовых и материально-технических ресурсов, что сдерживает обновление инфраструктуры, лабораторной базы и развитие научных исследований. По сравнению с Россией и особенно Китаем, объемы финансирования науки и высшего образования существенно ниже, что отражается на уровне исследовательской активности и глобальной академической конкурентоспособности университетов. Кроме того, сохраняется проблема разрыва между теоретической подготовкой и практическими навыками выпускников.

Если сравнивать с Узбекистаном, то там в последние годы наблюдается более централизованная и масштабная государственная политика модернизации высшего образования, активное привлечение зарубежных университетов и инвестиций. Китай, в свою очередь, демонстрирует модель жесткого стратегического управления, значительных государственных вложений и ориентации на мировые рейтинги и наукоемкие технологии. Российская система отличается более развитой научной школой, устойчивыми традициями университетского образования и интеграцией образования с фундаментальной наукой.

Задача на ближайшую перспективу - усиление качества образования и науки, более тесная интеграция с экономикой и последовательное развитие региональных университетов как центров социально-экономического роста.

В Кыргызстане имеет значение, какой именно вуз окончил специалист? Есть ли условное разделение на топовые, ведущие вузы с престижным дипломом и вузы, кузницы кадров? В чем это выражается?

- В Кыргызстане при трудоустройстве по-прежнему имеет значение, какой вуз окончил специалист, однако это значение носит скорее репутационный, чем формально закрепленный характер. Существует условное разделение на ведущие университеты и региональные вузы. Здесь важно история университета, качества образования, кадровый потенциал, международные связи и активность выпускников.

Ведущие вузы, как правило, ассоциируются с более сильной академической школой, участием в международных проектах, программами двойных дипломов и более высокой конкурентоспособностью выпускников на рынке труда. Это выражается в доверии работодателей, возможностях карьерного роста и продолжения обучения за рубежом.

В то же время региональные университеты, включая Ошский государственный университет, выполняют важную функцию "кузницы кадров", готовя практико-ориентированных специалистов для экономики и социальной сферы страны и регионов. Мы поддерживаем тесные связи с рынком труда, доступность образования и стараемся внеосить свой вклад в развитие территорий.

Таким образом, престиж диплома важен, но решающим фактором все чаще становится реальное качество подготовки выпускника, его компетенции и способность к профессиональному развитию.

Какие реформы последних лет оказали наибольшее влияние на университет и в целом на высшее образование в республике?

- За последние годы ключевой реформой, оказавшей наибольшее влияние на систему высшего образования в целом и в том числе на Ошский государственный университет стало присвоение ряду вузов особого статуса.

Этот статус расширил академическую, финансовую и управленческую автономию университетов, дал возможность самостоятельно формировать образовательные программы, активнее развивать науку и международное сотрудничество, привлекать внебюджетные ресурсы и выстраивать долгосрочную стратегию развития. Для ОшГУ это стало стимулом к институциональному росту, усилению исследовательского потенциала и повышению качества подготовки кадров.

В целом данная реформа заложила основу для формирования сильных университетов как центров образования, науки и социально-экономического развития регионов. Она также способствует интеграции вузов страны в мировое образовтельное пространство и трансформации кыргызских университетов в передовые модели мировых университетов.

Кредитная система обучения: как это работает в Кыргызстане?

- В Кыргызстане кредитная система обучения внедрена в соответствии с международными подходами и направлена на повышение гибкости и качества высшего образования. Обучение строится на основе образовательных кредитов, которые отражают трудоёмкость дисциплины и включают как аудиторную, так и самостоятельную работу студента.

Кредитная система позволяет студентам формировать индивидуальную образовательную траекторию, выбирать элективные дисциплины, накапливать и переносить кредиты при академической мобильности между вузами страны и зарубежными университетами. Для Ошского государственного университета это важный инструмент интеграции в международное образовательное пространство и повышения конкурентоспособности выпускников.

Мы практикуем у себя эту систему на протяжении ряда лет. В целом кредитная система способствует ориентации обучения на результаты, ответственности студента за собственное образование и сопоставимости кыргызских дипломов на международном уровне.

Какое положение занимает Ваш университет в национальной системе вузов Кыргызстана: флагман, модель и пример для других вузов, университет с особым статусом, экспериментальная площадка? Что такое ОшГУ сегодня?

- Сегодня Ошский государственный университет занимает позицию одного из ключевых флагманов высшего образования Кыргызстана и университета с особым статусом. ОшГУ является крупнейшим и многопрофильным вузом юга страны, выполняющим стратегическую миссию в подготовке кадров, развитии науки и социально-экономическом развитии региона.

ОшГУ выступает модельной площадкой для внедрения образовательных и управленческих инноваций: новых форм академической и финансовой автономии, современных образовательных программ, цифровых решений, международных и межвузовских проектов. Опыт университета используется при тиражировании успешных практик в других вузах республики. Так, одобрен и рекомендован другим вузам наш опыт в реализации инновационной системы наука-образование-производство-коммерциализация, цифровая трансформация, обеспечение академической. финансовой автономии, создание современной инфраструктуры, развитие университетского спорта и др.

Сегодня ОшГУ - это современный открытый университет развития, сочетающий фундаментальное образование, прикладную науку и активное международное сотрудничество, ориентированный на качество, устойчивость и уверенно идущий по пути трансформации к университетам поколения 4.0.

Как происходит трансформация ОшГУ из классического университета к Вашей целевой модели исследовательского и инновационного университета мирового уровня? Какие этапы Вы заложили в этот процесс?

- Трансформация Ошского государственного университета -это поэтапный и системный процесс, который мы рассматриваем как долгосрочную стратегию развития.

На первом этапе был заложен институциональный фундамент: получение особого статуса, расширение академической и управленческой автономии, обновление стратегии университета и управленческих моделей. Это позволило перейти от инерционного развития к целевому управлению результатами.

Второй этап связан с укреплением исследовательского потенциала: созданием научных центров и лабораторий, поддержкой научных школ, вовлечением студентов и молодых ученых в исследования, развитием магистратуры и докторантуры, а также расширением международных научных проектов.

Третий этап - инновационная и предпринимательская трансформация. Мы развиваем экосистему коммерциализации знаний: стартап-платформы, технологический трансфер, партнерства с бизнесом и регионами, внедрение результатов исследований в практику. (Примеры:центр робототехники, центр исследования загрязнения атмосферного воздуха, центр получения альтернативной энергии, экологические проекты по восстановление земель после оползней "Лес-Курбу Таш".

Бизнес парк, как платформа для развития студенческих стартапов в 2025 году поддержал 14 новых стартапов. Они получили 3 миллиона 265 тысяч 950 сомов инвестиций и грантов из различных источников, создав 23 новых рабочих места. Общий объем инвестиций, привлеченных бизнес-парком, превышает 16,5 миллионов сомов.

Заключительный этап - интернационализация и выход на глобальный уровень: программы двойных дипломов, публикационная активность, привлечение иностранных преподавателей и студентов, участие в международных рейтингах и сетевых университетских альянсах ЕСУ, УШОС и др. ОшГУ председательствует в Координационном совета ЕСУ и является головным вузом-координатором УШОС в КР.

В результате активной интернационализации образования и экспорта образования сегодня в ОшГУ обучаются более 10 тысяч иностранных студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья (Индия, Пакистан, Узбекистан, Россияболее десятка стран). В 2024-2025 учебном году для работы в ОшГУ привлечены 41 преподаватель из США, Турции, Индии, Пакистана, Кореи, Японии, Китая и других стран.

Растёт публикационная активность ППС. В 2025 году в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, было опубликовано 351 статья ученых ОшГУ. С 2021 по 2025 год это число увеличилось в шесть раз и в настоящее время составляет 857 статей.

Таким образом, ОшГУ сегодня последовательно движется от классического университета к университету нового типа - исследовательскому, инновационному и открытом миру, ориентированному на качество, конкурентоспособность и устойчивое развитие.

Как ОшГУ интегрируется в мировое образовательное пространство? Какие цели перед собой ставит в этом направлении? К каким результатам стремится?

- Ошский государственный университет активно интегрируется в мировое образовательное пространство через несколько ключевых направлений.

Во первых, мы развиваем международное сотрудничество: программы академической мобильности, двойные дипломы, совместные образовательные и научные проекты с зарубежными университетами.

У нас двусторонние логоворы о сотрудничестве с более 300 вузами зарубежья. Взаимодействуем с более 100 вузами РФ, 52 Казахстана, 54 Узбекистана, свыше 80 Китая. Реализуем программы двойного диплома по 22 специальностям с университетами России, Казахстана, Китая. Ежегодно свыше одной тысячи студентов и преподавателей проходят обучение в ведущих университетах США, Европы, России, Азии в рамках академической мобильности.

Во вторых, уделяем внимание повышению качества образования и науки по международным стандартам: участие в рейтингах, публикации в международных журналах, внедрение кредитной системы и компетентностного подхода.

Цели университета - обеспечить конкурентоспособность выпускников на глобальном рынке труда, укрепить научный потенциал и стать узнаваемым игроком в международном образовательном и исследовательском пространстве.

Мы стремимся к конкретным результатам: росту международных программ и обменов, увеличению публикационной активности, расширению партнерств с ведущими вузами мира и усилению репутации ОшГУ как современного исследовательского университета мирового уровня.

Расскажите, пожалуйста, о совместных образовательных проектах с российскими университетами: в чем вы друг другу интересны и полезны?

Ошский государственный университет активно развивает сотрудничество с российскими вузами, реализуя совместные образовательные проекты, программы двойных дипломов и научные инициативы. Сегодня взаимодействуем с более 100 вузами РФ. Реализуем совместные образовательные программы и программы двойного диплома с рядом ведущих университетов России.

Так, МГУ им. Ломоносова по направлениям "туризм, международные отношения, прикладная математика и информатика", РУДН, Томский государственный университет по направлению международные отношения, Башкирский государственный медицинский университет, Тюменский государственный медицинский университет, Башкирский государственный медицинский университет по направлению "стоматология" "лечебное дело" и "медико-профилактическое дело", Белгородский государственный университет и Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева (ЧГПУ) по направлению "русский язык с дополнительным английским", "прикладная информатика", Южно-Уральский государственный университет по направлению "русский язык и литература".

Ежегодно около 100 студентов и преподаватьелей ОшГУ участвуют в летних и зимних школах, академической мобильности, конференциях в вузах России.

С российскими университетами мы взаимно интересны прежде всего академическим потенциалом и историческими связями: российские вузы помогают нам укреплять фундаментальную подготовку, обмениваться научными кадрами и опытом организации образовательного процесса. В то же время мы представляем интерес как региональный центр образования и науки, предоставляя возможности для практической подготовки, межкультурного обмена и расширения мобильности студентов.

Совместные проекты позволяют повышать качество образования, интегрировать международные стандарты, развивать исследовательские направления и создавать конкурентоспособные кадры, способные работать как в Кыргызстане, так и за рубежом.

Что сегодня драйвит науку в Кыргызстане?

- Сегодня науку в Кыргызстане драйвит несколько ключевых факторов.

Сегодня определенным драйвером в науке Кыргызстана служит Национальная идея "национальный дух-мировые высоты" , определенные указом президента страны. Коллаборация научных потенциала университетов направлены на исследование национальных приоритетов: экология, экономика, цифровизация, здоровье, культура и безопасность.

Наука стремится, во-первых, удовлетворить потребность в практических решениях для экономики и общества: научные исследования направлены на развитие регионов, сельского хозяйства, экологии, цифровизации и инновационных технологий.

Во вторых, международное сотрудничество и грантовые программы, которые стимулируют качество исследований, вовлекают студентов и молодых ученых и создают возможности для обмена опытом с зарубежными университетами.

Третьим фактором является активная роль университетов, таких как ОшГУ, где наука интегрирована с образованием: формируются исследовательские школы, лаборатории, стартап-платформы и программы подготовки магистров и докторантов.

Словом, драйвером науки становится сочетание практической востребованности, международной интеграции и институциональной поддержки университетов, что постепенно формирует культуру исследований и инноваций в стране.

Как университет включен в решение социально-экономических проблем города и региона?

- Ошский государственный университет активно вовлечен в решение социально-экономических проблем города и региона через несколько направлений:

Подготовка кадров, востребованных на рынке труда - университет выпускает специалистов для ключевых отраслей экономики, образования, здравоохранения и социальной сферы юга страны. Научные исследования и прикладные проекты, партнерство с органами власти и бизнесом - ученые университета разрабатывают решения для сельского хозяйства, экологии, цифровизации, устойчивого развития города, регионов и поддержки малого и среднего бизнеса. Социальные инициативы и образовательные программы - университет реализует проекты для повышения квалификации работников, обучение населения современным навыкам и инициативы по вовлечению молодежи в социальные и культурные проекты. Примеры: центр повышения квалификации учителей и других специалистов, лаборатория психологической помощи, юридическая клиника, центр инклюзивного развития, оказание профилактической медицинской помощи населению "Караван здоровья".

Таким образом, ОшГУ выступает центрирующей силой региона, сочетая образование, науку и практическое влияние на социально-экономическое развитие.

Как развивается Ваше взаимодействие с бизнесом, с компаниями-партнерами в различных отраслях экономики? Есть ли от них коммерческие заказы? Может ли бизнес влиять на содержание образовательных программ?

- Ошский государственный университет активно развивает сотрудничество с бизнесом и компаниями-партнерами в различных отраслях экономики.

Мы взаимодействуем через совместные проекты, стажировки и практическую подготовку студентов, что позволяет готовить специалистов, полностью соответствующих требованиям рынка труда. Университет также принимает коммерческие заказы на исследования, аналитические отчеты, экспертизу и внедрение инновационных решений.

Примеры: экологические проекты – Консалтинговый центр ОшГУ по сохранению горных экосистем и зеленых инноваций. При содействии Узгенской районной администрации и сельхозуправы Жалпак-Таш на месте оползней площадью 300 га создан и реализуется научно-производственный проект лесное хозяйство"Курбу-Таш", в рамках которого выращиваются свыше 30 тысяч деревьев. Другим экологическим проектом является Инновационный питомник ОшГУ, созданный совместно с Ошским лесхозом в с. Мады на площади 3.5 га, где посажен лес скороплодного сорта ореха и выращиваются саженцы деревьев и кустарников для городского озеленения и горных лесопосадок. На эти цели за счет внутреннено гранта ОшГУ выделены средства в сумме 1 400 000 сомов. ХАБ будущего поколения-центр робототехники, мехатроники и искусственного интеллекта, Центр спутникового анализа и дистанционного зондирования, Инновационный центр критически важных минералов Центральной Азии. Созданные с привлечением китайских инвесторов и компаний, научно-технологический экологический, реализуемым в ОшГУ соместностно с японским Агентством международного сотрудничества (JICA), Токийским научным университетом, является проект Satreps, в рамках которого на базе ОшГУ открыт Межинституциональный центр по изучению загрязнения воздуха (IRCAPS).

Бизнес парк ОшГУ тесно сотрудничает с бизнес сообществом города и региона. Привлекая их к обучение предпринимательству, проведению бизнес конкурсов и поддержке лучших проектов финансово.

Бизнес, учреждения –партнеры, работодатели имеет возможность влиять на содержание образовательных программ: их рекомендации учитываются при разработке курсов, дисциплин и практических модулей, чтобы выпускники обладали актуальными компетенциями и могли эффективно работать в реальных условиях.

Такое сотрудничество создает синергию между образованием, наукой и экономикой, повышает конкурентоспособность университета и выпускников и способствует развитию регионального рынка труда.

ОшГУ вошел в топ Всемирного рейтинга университетов по устойчивому развитию за 2026 г. от QS. Какие реальные преимущества добавляют университету места в мировых рейтингах?

- 2025 год стал успешным для Ошского государственного университета. ОшГУ занял 316-е место из 1526 университетов, включенных в рейтинг QS Rankings Asia 2026, и 22-е место из 74 университетов Центральной Азии. В рейтинге университетов мира по устойчивому развитию QS World University Rankings for Sustainable Development за 2026 год. В данный рейтинг вошли 2000 университетов, отличающихся своей твердой приверженностью принципам устойчивого развития. Ошский государственный университет (ОшГУ) занял 1251-е место по влиянию на окружающую среду и общество и 1107-е место по направлению "Управление". По этим показателям он занял 1501-е место среди всех университетов. Была оценена соответствующая деятельность университета.

Вхождение Ошского государственного университета в топ Всемирного рейтинга университетов по устойчивому развитию от QS, международные рейтинги университетов Азии и ЦА открывает ряд реальных преимуществ.

Во первых, это повышение международного авторитета и репутации: университет становится более узнаваемым на глобальной арене, что привлекает иностранных студентов, преподавателей и партнеров.

Во вторых, рейтинг стимулирует улучшение качества образования и науки: необходимость соответствовать международным стандартам побуждает совершенствовать программы, повышать исследовательскую активность и внедрять инновации.

В-третьих, позиции в рейтингах создают возможности для финансирования и партнерств - как государственных, так и международных, включая гранты, совместные проекты и программы академической мобильности.

Наконец, это мотивация для студентов и сотрудников: рейтинг демонстрирует конкурентоспособность и современность университета, повышает престиж диплома и стимулирует профессиональное развитие внутри университета.

Участие в мировых рейтингах укрепляет позиции ОшГУ как исследовательского и инновационного университета, открывая новые горизонты для образования, науки и международного сотрудничества.