Кымбат Урумкулова: "Награждение "Волонтеры Евразии" станет ежегодной"

- Жан Алиев
В Бишкекском государственном университете (БГУ) имени К. Карасаева состоялось торжественное мероприятие по награждению волонтёров движения "Волонтёры Евразии".

Мероприятие посвящено волонтёрам движения "Волонтёры Евразии", которые на протяжении 2025 года принимали активное участие в реализации социальных, образовательных, патриотических и молодёжных инициатив, реализуемых АНО "Евразия" в Кыргызстане.

В мероприятии приняли участие директор регионального офиса "Евразия Кыргызстан" Урумкулова Кымбат Алмазбековна, ректор Бишкекского государственного университета Дылдаев Мирлан Муктарович.

Выступая перед участниками, директор регионального офиса "Евразия Кыргызстан" Кымбат Урумкулова сообщила, что церемония награждения волонтёров станет ежегодной.

"Это знак уважения и благодарности нашему волонтёрскому движению - тем, кто всегда готов помочь и протянуть руку помощи. У нас более 1000 волонтёров из ведущих вузов, школ и колледжей страны. В 2025 году они активно принимали участие и помогали нам в реализации самых масштабных мероприятий, как празднование Дня Победы 9 Мая, в патриотической акции георгиевская лента, в церемонии открытия парка "Евразия", в масштабных субботниках на побережье Иссык-Куля и других крупных мероприятиях республиканского масштаба. Волонтёрство - это системная и ответственная деятельность, основанная на взаимопомощи, гражданской активности и участии молодёжи в жизни общества. Награждение "Волонтёры Евразии" станет ежегодной традицией признания вклада волонтёров", - сказала Кымбат Урумкулова.

Справочно:

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая проек-ты на частные средства. Миссия "Евразии" - объединять людей разных возрастов и профессий, чтобы вместе сохранять традиционные ценности, историческую память и единый культурный код народов Евразии. Программы организации охватывают разные сферы: от образования и медицины до культуры, волонтерства и благотворительности. Флагманские проекты способствуют укреплению роли русского языка как средства межкультурного диалога на континенте.

"Евразия" открывает новые возможности для детей, семей и молодежи из разных стран, развивает профессиональные сообщества педагогов, врачей, журналистов, ученых и экспертов. Организация реализует экологические, волонтерские и гуманитарные миссии. За полтора года инициативы "Евразии" поддержали больше 100 тысяч единомышленников из 30 стран мира.


