ВВП растет, но цены на продукты бьют по карману

На заседании парламентского комитета по бюджету и финансам депутат Дастан Бекешев призвал власти пересмотреть сроки повышения взносов за прохождение альтернативной службы. Парламентарий предложил наложить годовой мораторий на введение новых тарифов, подчеркнув, что в условиях текущей инфляции дополнительная финансовая нагрузка станет непосильной для населения. Депутат открыто заявил, что резкий рост стоимости жизни уже максимально накалил социальное настроение, и сейчас худшее время для подобных реформ.

Аргументируя свою позицию, Бекешев отметил глубокое социальное неравенство, которое усугубит этот законопроект. По его словам, для состоятельных граждан сумма даже в 75 тысяч сомов не станет препятствием, в то время как для малообеспеченных семей такая "покупка" военного билета превратится в настоящую трагедию. Депутат призвал коллег найти компромисс, одобрив концепцию в первом чтении, но закрепив отсрочку исполнения закона минимум на год, чтобы дождаться стабилизации ситуации и завершения президентской избирательной кампании.

Парламентарий также указал на серьезный разрыв между официальными экономическими отчетами и реальным уровнем жизни. Он подчеркнул, что пока чиновники рапортуют о росте ВВП, простые граждане сталкиваются с беспрецедентным подорожанием основных продуктов питания. На фоне данных Минобороны, согласно которым сборы за альтернативную службу и так демонстрируют рост (750 млн сомов в 2025 году против 714 млн годом ранее), Бекешев считает текущие поступления в бюджет вполне достаточными и призывает не "закручивать гайки" в социально чувствительный период.