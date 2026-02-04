Погода
В России запустили цифровой эксперимент по торговле электричеством

- Светлана Лаптева
В ряде российских регионов началось тестирование принципиально новой модели энергетического рынка. С 1 февраля стартовал пилотный проект по запуску онлайн-платформ для заключения договоров купли-продажи электроэнергии. Цифровой эксперимент, который продлится до конца 2027 года, затронет семь субъектов РФ, включая Хакасию, Удмуртию, Алтайский край и несколько областей.

Нововведение по своей сути напоминает привычные маркетплейсы, однако доступ к нему получат исключительно юридические лица - на рядовых граждан проект не распространяется. Через специальные площадки бизнес-потребители смогут в режиме реального времени подбирать оптимальные тарифы, сравнивать условия от различных поставщиков и подключать дополнительные опции для оптимизации энергопотребления. Курировать работу этих площадок в регионах будут гарантирующие поставщики.

Несмотря на заявленное удобство и прозрачность, эксперты и потребители выражают определенную осторожность. Главный повод для беспокойства - финансовая сторона вопроса. Существует риск, что затраты на создание и техническое сопровождение амбициозных IT-платформ в конечном итоге "перекочуют" в счета потребителей, увеличив и без того немалую стоимость тарифов. Результативность пилота власти оценят по количеству реальных сделок, совершенных в цифровом формате.


