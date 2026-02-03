Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал снять бан с российского футбола

Президент ФИФА Джанни Инфантино вновь выступил с призывом снять запрет на участие российских команд в международных соревнованиях, заявив, что санкции "ничего не дали" и лишь привели к росту "разочарования и ненависти".

В интервью Sky News глава мирового футбола подчеркнул, что спорт должен оставаться вне политики. По его словам, исключение России из международных турниров не принесло конструктивных результатов и не способствовало сближению людей.

Российские национальные и клубные команды отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года, после начала военных действий на Украине. В результате сборная России не участвовала в отборе и финальной части чемпионата мира 2022 года, Евро-2024, а также в квалификации к чемпионату мира 2026 года. Запрет распространяется и на женские, и на юношеские команды.

Инфантино отдельно отметил важность допуска молодых футболистов, подчеркнув, что участие российских юношей и девушек в международных матчах могло бы способствовать диалогу и объединению людей в Европе. Он неоднократно высказывал эту позицию и ранее, в том числе на конгрессах УЕФА.

Заявление президента ФИФА прозвучало на фоне предстоящего заседания Исполнительного комитета УЕФА, которое состоится позднее в этом месяце. Теоретически именно этот орган может рассмотреть вопрос возможного возвращения России в официальный футбольный календарь. При этом президент УЕФА Александер Чеферин ранее заявлял, что возвращение российских команд возможно после прекращения военных действий.

Несмотря на действующий бан, российские сборные продолжают проводить международные товарищеские матчи вне официальных турниров ФИФА и УЕФА.