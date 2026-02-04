Погода
Тайсон Фьюри встретится с Арсланбеком Махмудовым в апреле 2026 года

- Самуэль Деди Ирие
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри и российский боксер Арсланбек Махмудов проведут поединок 11 апреля 2026 года. Об этом сообщил журнал The Ring, опубликовавший официальный постер боя. Трансляция поединка будет доступна на платформе Netflix.

37-летний Фьюри дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году и дважды становился чемпионом мира. В своём последнем бою в декабре 2024 года британец уступил Александру Усику единогласным решением судей.

36-летний Махмудов начал карьеру в 2017 году и большинство боёв провёл в Канаде. В октябре 2025 года он победил британца Дэвида Аллена единогласным решением судей.

Предстоящий бой обещает стать одним из главных событий весны 2026 года в мире профессионального бокса, привлекая внимание как болельщиков, так и экспертов.


бокс
